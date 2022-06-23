更多編輯台推薦新聞：
香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛
娛樂

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世
國際

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
首頁 / 生活

7、8月開放邊境有可能 莊人祥提2大鬆綁方向

2022/6/23 15:34（6/23 15:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
疫情降溫，前副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境。指揮中心發言人莊人祥23日表示，未來會逐步開放。圖為桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）
疫情降溫，前副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境。指揮中心發言人莊人祥23日表示，未來會逐步開放。圖為桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北23日電）疫情降溫，前副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境。指揮中心發言人莊人祥今天坦言有可能，並點出上調入境總量、開放觀光或探親都是可能的鬆綁方向。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，中央流行疫情指揮中心公布，國內新增4萬8283例本土病例，從5字頭降至4字頭。

指揮中心發言人莊人祥表示，疫情雖出現下降趨勢，但哪裡才是底，還有待觀察，各國都不同，就像香港先前疫情突然快速升溫、又突然降到很低，最近又有緩緩上升趨勢；其他國家大多是緩升緩降。

疫情降溫，陳建仁指出，台灣可考慮於7月至8月開放邊境。美國商會也呼籲盡快開放邊境，否則恐讓台灣錯失投資機會。

莊人祥說，目前一直都根據國際疫情調整相關措施，未來也會逐步開放，這些方向都有可能。

他解釋，之所以將入境總量定為2.5萬人次，主要是過去入境檢疫7天時，每週約有1.7萬人次入境，考量檢疫天數從7天縮短為「3天加上4天自主防疫」後，入境人數將增加，因此才暫定2.5萬人次的總量限制。

莊人祥說，6月15日以來，每週入境人次都未超過總量限制，未來也會根據國內疫情、醫療量能、防疫旅館、防疫計程車等相關量能來決定何時鬆綁。

他表示，未來邊境鬆綁有2大方向，一是放寬每週入境人次總量；二是鬆綁邊境條件，從目前只開放持有居留證者、本國籍人士及商務客入境，進一步開放探親、觀光等類別。

至於美國商會提到的商務往來問題，莊人祥說，先前清零時期就開放商務泡泡，只要有需求都可個案洽談。

有媒體詢問，3+4入境檢疫新制實施至今已一週，是否接獲相關違規或異常狀況。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至21日並無違規，未來預計每週統計一次，定期對外說明。（編輯：管中維）1110623

延伸閱讀
2名30多歲慢性病男發病3天內亡 增1例哮吼重症嬰衛福部：本土疫情已過高峰 中重症病例數下降本土個案數降7.3% 莊人祥：疫情走向是樂觀的邊境鬆綁旅客盼暑假可出國 旅行社業者：韓國詢問度高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣何時開放邊境？陳建仁：7、8月可考慮