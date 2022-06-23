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東京疫情回溫 單週平均新增病例睽違5週轉增

2022/6/23 18:00（6/23 18:11 更新）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本東京今天新增2413例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續6天高於上週同日。專家說，最近一週平均新增確診病例數睽違5週轉為增加，有必要關注疫情發展動向。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2413例確診病例，較上週四增加約600例，連續6天高於上週同日。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增808例確診病例，較上週四增加156例，連續7天高於上週同日。埼玉縣今天新增770例確診病例，較上週四增加60多例。

東京都政府今天舉行疫情監控會議，與會專家表示，截至22日止的7天平均新增確診病例數，睽違5週再度轉為增加，有必要關注疫情發展動向。

東京都截至22日一週平均單日新增1698例確診病例，大約是前一週平均的110%。

專家認為，除了關注包括變異株在內的疫情發展動向外，也有必要透過徹底採取防疫對策來抑制確診病例增加。

有關口罩佩戴時機，專家呼籲，時序進入夏天，從預防中暑觀點來看，雖然戶外不用所有人都戴口罩，但如果與人交談時無法確保2公尺以上社交距離的話，還是推薦大家佩戴。

關西地方的大阪府今天新增1248例確診病例，較上週四增加30多例。位於九州地方的福岡縣今天新增752例確診病例，連續3天高於上週同日。

沖繩縣疫情也有升溫跡象。琉球新報報導，沖繩縣今天新增1542例確診病例，較上週四增加138例，至今累計病例數24萬3834例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增77.84人染疫，沖繩縣以560.49人連續90天高居日本各地之冠；熊本縣以160.75人次之、鹿兒島縣以146.77人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110623

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