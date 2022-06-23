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日本東北新幹線開業40週年 總計19億人次搭乘

2022/6/23 16:32
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本東北新幹線從岩手縣盛岡車站到埼玉縣大宮車站區間，到今天開業屆滿40週年。40年來總計有約19億人次搭乘，列車最高時速也提升了逾百公里。

日本放送協會（NHK）報導，40年前的1982年6月23日，盛岡到大宮區間正式通車營運。兩站地圖上直線距離約442公里。

開業3年後，東北新幹線路線從大宮延伸到上野車站，開業9年後再進一步延伸到東京車站；往北的部分在2002年延伸到青森縣八戶車站，2010年完成東京到新青森車站全線通車。

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除了搭乘人數與日俱增，40年前東北新幹線列車最高速度為時速210公里，當年從盛岡到上野包括轉乘時間需花費約4小時；現在列車速度已提升到時速320公里，從盛岡到東京最快只需2小時10分鐘。

北海道新幹線以2030年度延伸到札幌作為目標，東北新幹線也致力更進一步提升列車速度，被期待在商務及觀光等扮演連結東北地方與首都圈大動脈角色。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110623

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