日本唱鴿 經濟學家估日圓難守135防線恐下探150關卡

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（中央社記者謝方娪台北18日電）全球央行陸續升息，日本央行續採寬鬆政策，經濟學家及金融智庫均估日圓貶勢將持續，且日本央行將難守135防線，不排除重回1998年的146日圓兌1美元價位，甚至下探150關卡。

為對抗衝上40年高點的通膨，美國聯準會（Fed）3月領航升息，6月更一口氣大升3碼，動作創28年來最猛烈；放眼各國，不僅台灣央行連2度升息，英國央行更已連5升，瑞士近日也拍板升息2碼，為15年來首見升息。

全球央行陸續轉鷹，無疑對續走寬鬆政策的日本央行帶來壓力，不過日本央行歷經兩天會議，17日仍宣布維持貨幣寬鬆政策，使當天日圓匯率一度應聲貶至逼近135日圓兌1美元價位，重貶約2%。

金融研訓院金融研究所長林士傑表示，過去日本央行傾向促貶日圓，但近期這波重貶雖然讓當地汽車業、電子業等出口主力受惠，但實際上對提振日本貿易順差效果並不佳。

根據日本財政部統計，5月出口年增率15.8%，進口年增率卻高達48.9%，林士傑說，這顯示輸入性通膨已抵銷日圓貶值的出口紅利，從近期日圓大貶，但日經股價指數卻走勢疲弱，可得知金融市場反應並不看好。

林士傑指出，美國聯準會6月大動作升息3碼，估7月可能再升息3碼，日本央行壓力加劇，若日本央行仍觀望、未採取動作，後續日圓貶勢將持續，可能重回1998年的146日圓兌1美元價位，甚至不排除看見1990年的158日圓兌1美元價位。

台新金首席經濟學家李鎮宇表示，美國聯準會釋出猛烈升息態度，日本央行仍維持寬鬆政策，日圓將再往下走貶，估將貶破135防線；目前赴日旅遊潮尚未出現，日圓買盤尚未顯著，日圓貶勢將持續，有機會靠往135至140區間。

富邦金首席經濟學家羅瑋同樣認為日圓難守135防線，後續將持續探底至140區間，不排除朝150方向前進。

不過，美國聯準會升息態勢猛烈，勢必牽動全球央行決策，羅瑋認為，日本糧食及能源都仰賴進口，出口幫助有限，日圓貶值唯一較有利是觀光面，但對民生消費帶來壓力，為避免影響經濟，日本央行不會放任日圓無限走貶。

日本央行何時會改變政策態度，林士傑認為有4大關鍵考量，1、企業出口成長幅度有無擴大；2、國境解封後觀光旅遊能否帶動民間消費翻揚大漲；3、勞工薪資有無上漲；4、輸入性通膨是由地緣政治因素還是日圓貶值造成。

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林士傑說，日本4月核心CPI已突破2%，通膨開始加速，但日本央行想看到的通膨應是由民間消費意願及薪資水準上揚帶動的買氣讓數據上揚，而非僅是進口能源等原物料價格上揚墊高消費價格所致，畢竟這樣反而不利日本經濟。

換言之，若日本達標的2%通膨是「好通膨」且能維持一段時間，持續帶動消費、工資，恐怕屆時日本央行才可能考慮縮小貨幣寬鬆幅度。（編輯：潘羿菁）1110618