能源價格高漲 日本5月貿易逆差創歷史次高

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（中央社東京16日綜合外電報導）受到原油等能源價格高漲影響，日本今年5月貿易收支出現2兆3847億日圓（約新台幣5268億元）逆差，不僅創5月單月新高，也創1979年有可供比較數據以來歷史次高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府財務省今天公布5月貿易統計，出口減去進口的貿易收支出現2兆3847億日圓逆差，連續10個月出現貿易逆差，並創5月歷史新高紀錄。5月進口額也是單月首度逾9兆日圓。

報導指出，之所以連續10個月出現貿易逆差，主要跟原油等能源價格高漲造成進口金額大幅增加有關。

面對俄羅斯入侵烏克蘭造成能源價格居高不下，及日圓持續貶值，有看法指出日本貿易逆差可能長期化，財務省對此表示，「將密切關注今後動向」。

TBS電視台報導，受到原油與煤炭等能源價格高漲影響，日本5月貿易收支出現2兆3847億日圓赤字，創1979年有可供比較數據以來歷史次高紀錄，也是5月單月新高紀錄。

原油、煤炭與液化天然氣價格高漲，今年5月進口額較2021年5月成長48.9%，以9兆6367億日圓創歷史新高成逆差主因。5月出口額也較2021年5月成長15.8%，以7兆2521億日圓創5月新高紀錄。

另外，美元對日圓的5月匯率為1比129.17，日圓較2021年5月貶值18.7%。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110616