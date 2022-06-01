當薪水遇見通膨 全球中央解析經濟難題

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全球民生需求回升，卻碰上供應鏈瓶頸，加上疫情催生美國「大辭職潮」，30、40年來最具威脅通膨去年起席捲各國。《全球中央》雜誌6月號封面故事分析各國通膨現況與加薪難題。中央社 111年6月1日

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（中央社台北1日電）全球民生需求隨疫情降溫而回升，卻碰上供應鏈瓶頸，加上疫情催生的美國「大辭職潮」，30、40年來最具威脅的通膨去年起席捲各國。《全球中央》雜誌6月號封面故事分析各國通膨現況與加薪難題。

通膨海嘯來了，錢包變薄真的不是錯覺。主計總處公布的數據顯示，去年工業及服務業受僱員工全年實質經常性薪資落入負成長，年減0.04%，是五年來首次實質經常性薪資倒退；而在美國，今年3月消費者物價指數已經站上8.5%，這是美國一整個世代的人未曾體驗的物價漲勢。

面對物價、能源價格飛漲的難題，比利時有著令人稱羨的制度，可以隨物價指數自動加薪，全球罕見，但資方抱怨加太快，勞方反而抱怨加不夠，多個城市工會還為了抗議「薪情鬱卒」串連罷工，何以如此？

萬物皆漲的年代，科技業者卯足全力，大舉加薪、分紅搶人才。新加坡軟體工程師去年平均薪資漲幅高達32%，創下歷史新高；台積電多數員工調薪幅度落在5%至10%。不是科技業員工的你，又該如何「跨領域」工作，跳出職場舒適圈，翻轉收入與職位？

封面故事〈通膨的薪情〉深入報導美國、比利時、英國與阿根廷等國面臨的通膨與加薪難題、科技業加薪潮以及敏感的薪水話題等精彩內容。

當在巴黎舉行的第11屆「世界盃麵包大賽」宣布台灣隊奪冠的瞬間，團員們忍不住感動落淚，中華民國國歌響徹全場，世界再一次看見了台灣。

比賽奪獎的藝術麵包《美女與野獸》，出自選手徐紹桓的創意巧手，他用麵團將故事中的信物「玫瑰花與玻璃罩」，做出半透明類似玻璃質感的技法，驚豔全場。

專題〈麵包的故事〉帶你了解徐紹桓製作藝術麵包以及創作靈感來源外，也探尋各國麵包的歷史，包括法國的重要遺產─長棍麵包、德國的黑麵包、瑞典人的午茶心頭好、日本天皇讚不絕口的紅豆麵包，以及台灣人耳熟能詳的蘋果麵包、台東「馬利諾廚房」的愛情故事等。

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本期〈看世界〉帶大家一窺歷史上著名的監獄，包括舊金山的惡魔島、記載新加坡戰俘血淚史的樟宜教堂和博物館、見證白色恐怖的國家人權博物館、巴黎古監獄、不說再見的舊嘉義監獄、首爾西大門刑務所，以及讓美軍俘虜心碎的河內火爐監獄。

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