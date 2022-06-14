日本物價漲 逾6成受訪者不肯定日相岸田抑制措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京14日綜合外電報導）日本共同社中文網13日報導，根據共同社11日到13日所做全國民調顯示，64.1%受訪者對首相岸田文雄採取的抑制物價上漲措施「不予肯定」，僅有28.1%受訪者「給予肯定」。

對於日本食品等漲價為生活帶來影響，認為「非常及一定程度上造成打擊」的受訪者合計高達77.3%，跟4月民調相比成長8.6個百分點。

對於物價因日圓貶值及烏克蘭情勢惡化而上漲，岸田13日在參議院決算委員會會議上坦承，已對國民生活和企業活動造成很大影響，「為將來帶來不安是現實狀況」，強調將推動抑制價格的措施。

另外，岸田內閣支持率在這次民調為56.9%，比5月民調下滑了4.6個百分點，不支持率也上升5.1個百分點來到26.9%。

日本銀行總裁（相當於中央銀行總裁）黑田東彥日前失言說「家庭經濟對漲價容忍度正在增加」，這次民調有高達77.3%受訪者認為發言「不恰當」，認為「恰當」的受訪者僅16.9%。

58.5%受訪者認為黑田身為日銀總裁「不稱職」，認為「稱職」的受訪者為29.2%。

有關岸田內閣的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，高達68.4%受訪者「給予肯定」，較上次調查成長0.5個百分點，創下歷任內閣最高水準。

岸田內閣決定重新開放外國觀光客入境，68.4%受訪者「認為妥當」，30%受訪者「不認為妥當」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110614