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日圓盤中下探0.2237元創逾25年新低 5萬台幣多換逾2萬日圓

2022/6/9 11:02（6/9 11:13 更新）
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根據台銀最新日圓牌告現鈔賣出價，9日盤中最低價來到0.2237元，持續創下逾25年新低。（中央社檔案照片）
根據台銀最新日圓牌告現鈔賣出價，9日盤中最低價來到0.2237元，持續創下逾25年新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北9日電）日圓匯價持續疲軟，根據台銀最新日圓牌告現鈔賣出價，今天盤中最低價來到0.2237元，持續創下逾25年新低，5萬新台幣在短短3個月內，有機會多換到2.29萬日圓，專家則建議可分批換匯布局。

各國主要央行多邁入升息循環，相對而言，日本央行寬鬆貨幣政策態度仍未明顯鬆動，日圓兌美元匯價一度貶至134，日圓走勢疲弱下，台灣今天的日圓換匯價再次出現「甜甜價」。

根據台銀資料，日圓現鈔賣出價今早最低來到0.2237元。如果跟今年3月8日的高點0.2493元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，當時可換得20萬562日圓，今天日圓盤中的0.2237元，同樣旅費可以換得22萬3513日圓，短短3個月的時間，就多換得2萬2951日圓，十分划算。

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日本即將開放國際觀光客入境，專家建議有心赴日的旅客可以採取「分批換匯」原則，精打細算布局未來的出國旅費。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，日圓短期內可能進一步走軟，下一個重要關卡是1美元兌換135日圓，是2002年1月的低點。不過，隨著美國聯準會（Fed）放慢緊縮政策的步調，日本央行的立場開始沒那麼鴿派，預估日圓今年年底前有望回升到124，明年中進一步走強到120。（編輯：潘羿菁）1110609

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