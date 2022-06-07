112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

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（中央社記者陳俊華台北7日電）人事總處今天說，行政院核定112年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數116日，3天以上連假共7個，其中農曆春節假期有10天、兒童節及民族掃墓節有5天，228、端午、國慶日則休4天。

行政院人事行政總處透過新聞稿表示，行政院已依「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定112年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數116日。

人事總處說，其中3天以上連續假期（併同例假日）計有7個，分別為開國紀念日3天、農曆春節假期10天、和平紀念日4天、兒童節及民族掃墓節5天、端午節4天、中秋節3天、國慶日4天等。

人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」規定，放假的紀念日及節日如遇到星期二或星期四，將一律調整放假；農曆除夕前一日（小年夜）為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。

人事總處指出，112年1月20日（小年夜）適逢星期五，依規定調整為放假日，原應在前一週六的1月14日補行上班，考量1月14日適逢112學年度大學學科能力測驗，如果在1月14日補行上班，恐因高中補課日數需增加1日，洽借考場更為困難，因此在1月7日補行上班。

人事總處也說，農曆除夕及春節，從1月21日星期六到1月24日星期二，因含2日例假日，因此在1月25日到26日補假，1月27日調整放假，並在2月4日（星期六）補行上班。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表只適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依國防部規定辦理。

人事總處說，各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定；民間企業人員的放假，涉及勞動基準法相關事項，應依勞動部規定辦理。（編輯：翟思嘉）1110607