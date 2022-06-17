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日圓重貶日銀維持寬鬆貨幣政策不變 與歐美緊縮背道而馳

2022/6/17 14:17（6/17 14:49 更新）
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圖為日圓千元鈔。（中央社檔案照片）
圖為日圓千元鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本中央銀行日本銀行（BOJ）今天維持長期貨幣寬鬆政策，全球其他國家央行卻是相繼升息以遏止通貨膨脹。

法新社報導，日圓兌美元匯率創24年低點後，日銀罕見表示，將「適當關切」外匯市場發展。

日銀經2天政策會議後發布聲明，維持利率在負0.1%，扛住外界要求應付日圓貶值影響的壓力，延續目的在提振這個世界第3大經濟體10年來計畫的部分行動。

因俄烏戰爭和供應鏈亂象導致燃料和食物價格飆漲，日銀的決策顯然與全球對抗通膨而祭出的緊縮措施背道而馳。

在美國聯邦準備理事會（Fed）帶頭下全球多國紛紛升息，聯準會本週宣布近30年以來最大幅度升息，並示意還會持續升息以降溫通膨。

歐洲中央銀行（ECB）也計劃下個月啟動升息，英國中央銀行英格蘭銀行（BoE）昨天宣布連續第5度升息，瑞士則出人意表地宣布調高利率，為2007年以來首見。

美國和日本貨幣政策的差異愈來愈大，促使日圓兌美元貶至1998年迄今最低水準。

日銀表示：「有必要適當關切金融和外匯市場發展，以及這些發展對日本經濟活動和物價造成的影響。」

日銀宣布維持貨幣政策不變後，日圓兌美元貶至134.23日圓兌1美元。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110617

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