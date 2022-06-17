經濟衰退恐慌加劇 美股大跌道瓊失守3萬點關卡

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美股16日在經濟衰退恐慌氣氛中大跌，道瓊工業指數重挫741點，2021年1月以來首度收在3萬點以下。圖為紐約證券交易所。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月17日

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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）美股今天一蹶不振，道瓊指數大跌741點，去年1月以來首度收在3萬點以下。聯準會昨天升息3碼對抗通膨後多國央行跟進，投資人擔心經濟恐陷入衰退，股市賣壓隨之加重。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨天示意升息3碼（0.75個百分點）不會成為常態後，投資人稍微安心，有助美股止住連5黑跌勢。但投資人信心脆弱，樂觀氣氛迅速消退，股市殺盤再現。

3大指數開低走低，道瓊工業指數終場下挫741.46點，跌幅2.42%，收在29927.07點。標準普爾500指數重挫123.22點，跌幅3.25%，收在3666.77點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌453.06點，跌幅4.08%，收在10646.1點。

道瓊指數與標普500指數7個交易日來第6度收黑，雙雙收在2020年12月以來最低點。

2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，聯準會與美國政府分別以強大貨幣與財政刺激支撐經濟，股市行情大好。道瓊指數當年11月首度衝破3萬點大關，與疫情爆發後陷入的谷底相比漲約60%，之後持續上攻，今年1月初站上歷史高點。

3萬點大關不帶有技術指標意義，但突破或失守這些整數關卡往往對投資人產生心理影響。

美股今天跌勢廣泛，標普500指數11大類股全面走低，能源股大跌5.6%，表現敬陪末座。

科技權值股也一片慘綠，與昨天大異其趣。臉書（Facebook）母公司Meta股價大跌5%，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）及影音串流一哥Netflix跌幅都超過3.7%。

費城半導體指數狂瀉6.24%，30檔成分股全軍覆沒，跌幅都達2.9%以上。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4.6%，超微（AMD）與高通（Qualcomm）跌幅分別達8.1%、7.8%。

社群媒體推特（Twitter）股價下挫1.7%。電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在推特內部會議向員工談及完成收購後是否會裁員等議題。特斯拉因成本攀升調漲部分車款售價，股價跌逾8.5%。

美股年初站上歷史高點後遭遇亂流，通貨膨脹居高不下、利率走升、企業獲利警訊連連、經濟成長漸失勁道，促使大批投資人賣股套現，股市過去兩年大好時光不再。道瓊指數與標普500指數年初以來分別跌逾17%、23%，那斯達克指數同期跌幅直逼32%。

本週稍早，標普500指數從前波高點累計回檔超過20%，確認 熊市 牛市、熊市小百科 牛市又稱多頭市場，是指證券市場上價格走高的市場。當指數距離前一波最低收盤紀錄反彈超過20%，即是進入牛市。

熊市又稱為空頭市場，是指證券市場上價格走低的市場。當指數距離前一波最高收盤紀錄下跌超過20%，即是進入熊市。 看更多 關閉 （空頭市場）從1月3日創歷史收盤新高當天展開。道瓊指數1月4日攻上歷史收盤高點後回檔18.7%，熊市近在眼前。

為壓制處在40年高點的通膨，聯準會今年已3度升息，昨天一口氣升息3碼，為1994年以來最大升幅，官員預期今年剩餘4次決策會議將繼續積極調升利率。

COVID-19疫情期間全球供需失衡，通膨為患。除聯準會外，多國中央銀行也積極緊縮貨幣政策，壓抑內部需求。英國央行連5度決議升息，瑞士央行15年來首度升息，台灣央行也以升息半碼跟上政策緊縮腳步。

鮑爾昨天強調，聯準會沒有嘗試製造經濟衰退，但坦言拉低通膨之餘避免經濟衰退的「軟著陸」愈來愈困難。富國銀行（Wells Fargo）分析師預期經濟陷入衰退的機率高於50%。

今天公布的經濟數據顯示美國經濟活動急遽降溫。

受房貸利率竄升影響，美國5月新屋開工銳減14.4%，降至2020年4月以來最低點。費城聯邦準備銀行6月製造業指數為-3.3，2020年5月以來景氣首度收縮。上週全美22.9萬人初次申請失業給付，接近5個月高點。（編輯：楊昭彥）1110617