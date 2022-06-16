升息半碼、回收千億資金 楊金龍打通膨8大關鍵問答

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（中央社記者蘇思云、張璦台北16日電）央行今天不僅調升政策利率半碼，也調升新台幣存款準備率1碼。央行總裁楊金龍表示，這次要考慮抑制通膨，又希望兼顧受到疫情衝擊的內需產業，「確實是一個更艱難的決定」，但希望透過價量並行方式抑制通貨膨脹心理，年底前都會朝緊縮方向走。

時隔28年，美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息3碼（0.75個百分點）；央行今天召開第2季理監事會議，宣布跟進Fed升息，但採取2008年金融海嘯時期做法，同步調升政策利率與存準率。

以下是楊金龍在央行記者會中有關影響市場與經濟走向的8大關鍵問答。

問題一：央行這次升息考量是什麼，為何只升半碼？

楊金龍表示，今年3月升息1碼，主要考量國內產業逐漸復甦，各國央行貨幣政策也都朝向緊縮方向，但是沒想到後來本土疫情升溫，衝擊服務業等內需產業，加上考量到央行中小企業貸款6月底將結束，未來利率就會提高，對服務業衝擊較大，也希望能夠控制通膨的預期心理，最後決定僅升息半碼。

問題二：央行這次為何調升存款準備率，對台股可能影響為何？

楊金龍表示，這次透過調升利率以及調升存款準備率的方式，以價量並行方式抑制通膨預期心理。升息是比較全面性的影響，但是調升存款準備率不會影響存款利率，有助緩和對弱勢勞工跟企業貸款利息負擔加重的衝擊。

調升存款準備率，目的是鎖住銀行的資金，把原本銀行持有的央行定存單或轉存款，轉為應提準備金，拉長銀行資金存放在央行的時間，降低貨幣數量的流動性，可以減輕通膨壓力，有助物價穩定。央行預期調升存款準備率1碼，可以從銀行端收回約1200億元資金。

由於銀行應提準備金增加，銀行會去評估如何調整資產負債表，也會更為謹慎放款，商業本票、公司債、新承做放款利率等，如果沒有跟存款準備率連動的放款利率就會提高，緊縮的效果跟調升存款利率的效果一樣，有助於控制M2（廣義貨幣供給）在適當水準，「比較是對資本市場有影響」。

美國貨幣政策緊縮，科技股下跌較多，台灣股票市場跟美國連動性高，受到美國貨幣政策影響很大，至於台灣自己的貨幣政策，對台股的影響比較小。

問題三：調升台灣全年CPI跟核心CPI到2.83%跟2.42%，評估物價何時回穩？

楊金龍表示，貨幣政策能否讓物價回穩，很難做這樣預測。國際預測機構也認為2020年到2022年是很特別的3年，受到中美貿易戰、疫情、俄烏戰爭爆發影響，導致物價波動大。這波物價要穩定下來，關鍵有2個，一是俄烏戰爭要趕快落幕，二是美國供應鏈瓶頸要有所改善，如果這些因素今年消失的話，通膨問題會比較好解決。

目前來看，美國跟國際上相關機構都認為物價有機會明年下降，央行目前也是這樣預測。不過，物價還是有很多不確定性存在。

問題四：新台幣今年以來趨貶，是不是台美利差擴大影響？

楊金龍表示，今年新台幣匯率的貶值，主要反映外資大幅賣超台股並匯出資金，而非台美利差擴大所導致。Fed加速升息，美債殖利率快速上升，致美股重挫，而台股與美國科技股連動性高，外資大幅賣超過新台幣8000億元，並匯出資金，造成新台幣對美元匯率走貶。

央行將密切注意利差擴大是否導致新台幣匯率未來持續貶值。

問題五：新台幣今年以來走貶，是否可能加劇輸入性通膨壓力？

楊金龍表示，今年1到5月進口物價年增率來看，若以美元計價商品漲幅約15.73%，新台幣計價漲幅為17%雖然略高，但差距不大，而且1到5月新台幣兌美元匯率，跟去年同期相比僅貶值1%左右，對輸入性通膨影響不大。

如果新台幣要貶到29.5元，今年下半年平均新台幣匯率要貶到30.18元，全年平均才會貶到29.5元，目前看起來機率不是非常高，但央行仍會密切注意，新台幣貶值是否會加劇國內的輸入性通膨。

問題六：央行這次為何沒有提出第5波房市信用管制，是否考量升息已有打炒房效果？

楊金龍表示，自2020年12月以來，央行已經四度調整選擇性信用管制措施，實施至今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定。

這次未調整房市選擇性信用管制措施，「主要還是著重在通膨方面」；3月以來調高利率，再加上這次貨幣緊縮政策，挹注房市穩定，也有助於強化已祭出的選擇性信用管制措施成效，並會持續滾動檢討相關措施內容。

央行不是特別去看房價等數據，而是關注金融穩定度、房貸集中度等，可以肯定的說，台灣房市絕對不會像美國過去發生的次貸風暴。

問題七：Fed今年調升利率步調又快又猛，3月、5月、6月分別已經調整1碼、2碼跟3碼，有沒有可能進一步導致金融風暴或是停滯性通膨？

楊金龍指出，美國調整貨幣政策是否外溢到其他國家，甚至導致金融風暴，他認為機率不高，不過要持續關注，市場也有討論會不會導致停滯性通膨，目前看起來應該不至於發生。美國最近確實又下修2023年跟2024年的經濟成長率，後續仍要持續關注。

今天也有理事提到Fed今年升息步調又快又猛，對股票市場匯率都引起不小的波動，如果6月到9月的期間，全球國際金融市場波動非常大，大到需要央行貨幣政策回應，基於相關責任，會審慎評估適當時機，若有需要也會召開臨時常務理事會。

問題八：經濟部長王美花日前表示，抗通膨不能只靠升息，這次理監事對央行貨幣政策調整有沒有什麼不同意見？

楊金龍表示，王美花對於今天的措施也很支持，今天會中各理事沒有人說不升息的，主要是討論半碼或是1碼，最終決定升息半碼，加上存款準備率調高1碼，可以價量搭配達到抑制通膨心裡的效果，不過理事也有建議在溝通上要比較細膩一點。（編輯：林淑媛）1110616