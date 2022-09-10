Fed頻放鷹 央行考量2因素貨幣政策不以美為師

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國聯準會主席鮑爾頻頻放鷹，9月中旬升息3碼幾成定局，聯準會鷹式升息也帶給台灣央行沉重壓力，不過央行總裁楊金龍點出2大理由，直言台美體質差異大，不宜以聯準會的決策為師。

中央銀行將於22日舉行第3季理監事會，由於楊金龍多次在公開場合表示，台灣貨幣政策朝緊縮的方向走，主要國家央行也接連升息，金融圈普遍預期台灣央行利率將連3升。

然而，美國聯準會「鷹浪」太強，鮑爾8日演說重申將持續打擊通膨，直到完成任務的立場，強化市場對於聯準會9月再升3碼的預期。台美利差持續擴大，讓台灣央行貨幣政策決策也跟著「壓力山大」。

值得注意的是，楊金龍近日於中華民國工商協進會的專題演講，似乎已透露貨幣決策的態度。他列出2大理由，直言「台灣與美國經濟結構及金融體制差異大，本行不宜以美國Fed之貨幣政策架構及決策組織為師」。

首先，台、美經濟特質不同，貨幣政策考量也不同。楊金龍說明，台灣是高度開放的小型經濟體，貿易依存度高，貨幣政策須同時考量利率及匯率穩定對總體經濟的影響；美國則是大型經濟體，貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響。

其次，台、美金融體制不同，形成不同貨幣政策傳遞機制。楊金龍指出，台灣金融體制以銀行為主體，央行透過政策利率調整引導銀行存、放款利率，以影響經濟活動；美國則是以資本市場運作為主，聯準會藉由政策利率調整引導市場殖利率曲線，以影響經濟活動。

楊金龍表示，基於台美金融體制運作模式不同，貨幣政策傳遞機制及政策目標也不同，央行貨幣政策架構不宜參採美國聯準會的模式。

換言之，即便美國聯準會激進升息，台灣央行也不見得需要等幅跟進。

其實台灣金融圈多半抱持同樣看法，台灣企銀估央行9月至少升息半碼，中信金與富邦金日前相繼舉行法說會，中信金指出內部估台灣央行今年9月、12月還會各升半碼，全年升2.5碼；富邦金則說，央行應會視台灣通膨數據及經濟表現狀況，視情況進行適當調整。（編輯：郭無患）1110910