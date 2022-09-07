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新台幣將測試31元心理關卡 貶勢踩煞車端看聯準會

2022/9/7 19:34（9/7 20:20 更新）
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新台幣兌美元7日重貶1.82角，收在30.928元。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元7日重貶1.82角，收在30.928元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）新台幣貶勢煞不住，今天重貶1.82角，收在30.928元，距31大關僅一步之遙。匯銀人士分析，台幣最快明天就有機會測試31元整數關卡，後續將待美國聯準會公布最新會議決策，為市場提供新的指引。

美元指數狂飆，再次站穩110之上，熱錢又瘋狂撤出，使得亞洲股匯市一面倒，亞幣走勢更是全盤皆墨，日圓跌破140元關卡後未見緩和，今天繼續下探144元價位，改寫24年新低，人民幣也貶破6.99元，直逼7元大關。

外匯交易員分析，新台幣匯率被美元強勢表態、熱錢持續出逃、亞幣競貶等因素夾殺，只能義無反顧往貶值方向前進；出口商眼見貶勢確立，惜售心態濃厚，更讓台幣腳軟，難以招架沉重的貶值壓力，推測最快明天，就有機會看到新台幣匯率測試31元大關。

短短一個月，新台幣匯率就從30元靠向31元，外界好奇貶破31元重要心理價位後，匯價是否能夠踩剎車，還是繼續測試31.5元。

匯銀主管分析，當新台幣貶破31元，整數價位對市場還是比較重要的關卡，預料出口商會先有一波拋匯潮，適度提供支撐，緩和新台幣貶勢；但若熱錢匯出、亞幣續弱，出口商預期「還沒破底」，就可能繼續惜售，坐視台幣往30.5元前進。

另外，央行日前公開表態不會「放生」匯率，這兩天新台幣貶勢加劇，央行盤中調節力道也轉強，央行在31元大關是否會加大防守力道值得關注。

不過匯銀主管也說，市場最重視的還是美國聯準會9月中旬的會議決策，近期全球股市下挫，聯準會是否還會堅持鷹派立場，以及對明年利率決策的意向、是否有望降息，聯準會態度將是牽動後續金融市場變化的關鍵指標。（編輯：潘羿菁）1110907

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