新台幣貶值美元保單變貴了 上半年買氣減逾1成

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（中央社記者謝方娪台北30日電）今年上半年新台幣兌美元貶值7.4%，美元保單形同一路變貴，消費者對美元保單需求下降，金管會今天公布，今年上半年美元保單新契約保費不到百億美元，年減13%。

隨美國今年3月正式啟動升息，美元一路走升，今年上半年新台幣兌美元已貶值7.4%，前7月新台幣兌美元貶值幅度再擴大至8.1%，影響美元保單銷售動能趨緩。

金管會今天公布上半年外幣保單銷售概況，壽險業今年前6月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2693.55億元，相比去年同期逼近3000億元的外幣保單新契約保費收入，年減幅達8%。

今年金融市場動盪，投資風險相對高，消費者投資意願轉趨保守，影響投資型保單買氣，外幣投資型保單前6月新契約保費折合約新台幣912.02億元，年減37%。

外幣傳統型保單受惠利變型保單買氣升溫，前6月新契約保費折合約新台幣1781.53億元，年增21%。

外幣保單主要有3大幣別，包含美元、澳幣及人民幣保單，其中又以美元保單為大宗。

美元保單前6月新契約保費收入89.24億美元，年減幅擴大至13%，其中，美元投資型保單新契約保費年減幅擴大至41%，美元傳統型保單新契約保費相比去年同期雖仍成長14%，今年以來成長動能已略有趨緩。

金管會保險局副局長張玉煇分析，美元保單買氣會受到匯率影響，今年以來新台幣大幅貶值、美元升值，對消費者而言，無異於美元保單變貴了，以致消費者對美元保單需求有一定程度的減降。

至於澳幣保單前6月新契約保費收入1.09億澳元、年減11%，人民幣保單前6月新契約保費收入為人民幣1.71億元、年減44%，無論澳幣或人民幣保單，投資型及傳統型買氣均呈現衰退態勢。（編輯：楊凱翔）1110830