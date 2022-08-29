FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

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美國聯準會不排除9月再升3碼嚇趴金融市場。台灣29日股匯雙殺，新台幣更下探逾29個月新低。專家學者認為相較匯率，利率決策讓央行更頭痛，9月可能只升半碼。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）美國聯準會主席鮑爾釋出鷹派訊息，不排除9月再升3碼，嚇趴金融市場。台灣今天股匯雙殺，新台幣更下探逾29個月新低。不過專家學者認為，相較匯率，央行更頭痛的是利率決策，9月可能只升息半碼。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會放鷹，直言聯準會在9月政策會議上再宣布升息3碼（1碼是0.25個百分點）可能有其適切性，而9月升息幅度將取決於通膨及就業數據。

消息一出，美股道瓊工業指數狂洩千點，台灣今天也上演股匯雙殺，台股一度慘摔400多點，收盤下跌352.25點，跌破萬五關卡；新台幣匯率也接連摜破30.3、30.4元價位，尾盤稍有收斂，收盤收在30.396元，重貶1.78角，寫下逾29個月新低紀錄。

不過匯銀人士指出，國際美元強勢、美國聯準會啟動升息循環且更為鷹派，導致熱錢持續流出、亞幣走貶，換言之，貨幣走貶並非台灣獨有的情況，日圓、人民幣、韓元、新加坡幣也多呈貶值，在這樣的情況下，台灣央行壓力不會太大。

根據央行統計今天主要貨幣對美元升貶幅度，美元指數勁揚0.63%，非美貨幣全倒，歐元貶0.31%，新台幣貶0.59%，人民幣貶0.83%，亞幣當中日圓、韓元貶勢較重，分別貶值1.21%及1.41%。

匯銀人士直言，大環境如此，央行沒有必要逆勢操作、浪費子彈，只要盤中稍微調節，減緩台幣貶勢即可；另一方面，台灣是出口導向經濟體，適度貶值也有助於維繫出口報價競爭力。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，美國聯準會放鷹牽動金融市場表現，但台幣和其他幣別比起來，已經相對抗跌，因此相較匯率，利率恐怕讓台灣央行更頭痛。

吳大任認為，綜觀國內外環境，美國聯準會累積的升息幅度愈來愈大，如果台灣按兵不動，利差因素將加速熱錢流出；但主要經濟體經濟放緩，也將削弱台灣經濟成長力道，在景氣趨緩的情況下，央行升息會加劇企業及家庭的負擔，形同雪上加霜。也就是說，央行升不升息，都有理由。

「台灣下半年景氣蠻值得憂慮」，吳大任直言，美國鷹派升息使得國內經濟放緩，而美國是進口大國，升息會排擠消費、投資，使進口金額下滑，進而影響他國出口表現，「中國首當其衝、台灣影響也不小」。

吳大任接著表示，7月外銷訂單已經翻黑，隨著美國升息效應發酵，下半年台灣出口堪慮，內需又有通膨打擊，消費信心受影響，他對下半年經濟表現持悲觀看法，認為台灣央行不宜升息幅度過大，比較可能的情況是升半碼、甚至不升息。

國內大型金控業者對於台灣央行做法，也普遍認為不會太過激進。中信金與富邦金日前相繼舉行法說會，中信金指出內部估台灣央行今年9月、12月還會各升半碼，全年升2.5碼；富邦金則說，央行應會視台灣通膨數據及經濟表現狀況，視情況進行適當調整。（編輯：楊蘭軒）1110829