7月景氣燈號連5綠 擴張力道趨緩分數下探2年新低

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）國發會今天發布7月景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，不過景氣領先、同時指標雙雙下滑，且綜合判斷分數降至24分，下探2年來最低水準。國發會表示，景氣擴張趨緩，但內需仍可撐起經濟表現，展望未來不悲觀。

7月 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 連5綠，但綜合判斷分數降至24分，較6月減少3分，也是2020年8月以來最低紀錄。

進一步觀察景氣燈號9項構成項目，工業生產指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分，股價指數、非農業部門就業人數、製造業銷售量指數均由黃藍燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值則由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘4項燈號不變。

國發會經濟發展處專門委員林慈芳指出，7月景氣領先、同時指標雙雙下滑，且景氣領先指標連9跌、累計跌幅達7.33%，顯示景氣擴張力道趨緩。

展望下半年經濟表現，林慈芳認為，外貿表現面臨挑戰，主因是俄烏戰爭遲未落幕、通膨壓力居高不下、主要國家採取升息政策、全球經濟成長動能走弱，以及世界貿易組織（WTO）示警全球商品貿易量放緩，這些不確定性都可能影響出口表現。

景氣燈號綜合判斷分數下探兩年新低，距離代表「趨弱」的黃藍燈僅剩2分的差距，下半年出口又面臨諸多不確定性，媒體關切這是否意味景氣將反轉向下。林慈芳對此回應，景氣擴張力道趨緩，但仍有支撐，沒有到衰退的地步。

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林慈芳說明，消費性商品陸續上市，有助於提振出口及生產，投資面則有三大投資方案挹注；另外，民間消費動能持續回升，又有交通部觀光局推動國旅補助，這些都會帶來支撐。

林慈芳也引用主計總處8月中旬發布的經濟預測，指出主計總處雖然下修全年經濟成長率至3.76%，但預估今年第3季經濟成長率為4.71%，是全年較高的水準，顯見經濟前景並不悲觀。（編輯：楊凱翔）1110826