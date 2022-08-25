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房市降溫 7月房貸餘額年增率創19個月新低

2022/8/25 17:43（8/25 17:53 更新）
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中央銀行公布7月房貸餘額攀升至新台幣9兆1825億元，續創新高，房市在央行升息效應以及政府打炒房措施夾擊下，出現降溫跡象。（中央社檔案照片）
中央銀行公布7月房貸餘額攀升至新台幣9兆1825億元，續創新高，房市在央行升息效應以及政府打炒房措施夾擊下，出現降溫跡象。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天公布7月房貸餘額攀升至新台幣9兆1825億元，續創新高，且年增率收斂至8.64%，寫下2021年1月以來新低紀錄。房市在央行升息效應以及政府打炒房措施夾擊下，出現降溫跡象。

不論是央行今天公布的房貸餘額，還是23日公布的五大銀行新增房貸金額，兩項統計均呈現同樣結果，房市交易量下滑，景氣正逐步趨緩；同時，6月六都建物買賣移轉棟數月減6.73%，7月減幅擴大至13.27%，衰退幅度擴大，也反映同樣趨勢。

央行官員分析交易量下滑原因，除了COVID-19疫情因素，央行3月、6月接連升息，墊高購屋成本，加上各部會齊力打炒房、推動健全房市措施，銀行對於房貸管控趨嚴，未來經濟局勢又存在諸多下行風險，都會使得買方觀望心態濃厚。

眼見房市降溫，政府又加強管控房市，建商信心大受影響。7月建築貸款餘額為2兆9887億元，年增率延續2021年初以來的下滑態勢，續跌至12.53%，為2019年11月以來新低。

央行官員分析，政府端出一連串健全房市措施，營建成本又續處高檔，環境面還是成本面都存在壓力，使得建商去年至今態度都偏向保守。

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此外，金管會今年初拉高不動產授信風險權數，銀行考慮資本適足率，進行土建融放貸也會更審慎。

房市投機炒作的風氣已被壓抑，但價格還是居高不墜，外界關注央行是否會再祭新一波選擇性信用管制，官員表示，健全房市須靠各部會通力合作，除了央行，其他部會也會觀察市場是否仍出現投機炒作行為，內政部先前便提出修正平均地權條例，各部會都將持續密切觀測市場動態。（編輯：林淑媛）1110825

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