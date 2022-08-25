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台經院看淡房市928檔期 建商口袋深降價還是難

2022/8/25 13:33（8/25 13:42 更新）
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圖為台北市南區景象。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）928檔期將至，不過房市要再創榮景，恐怕難上加難。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，利空是主宰市場的主要力道，房市走緩呈現「量縮價穩」格局，建商口袋仍深，恐難出現民眾期待的降價求售局面。

台經院今天發布產業營業氣候測驗點，其中7月營建業營業氣候測驗點為96.74點，較6月上升3.84點；主因是營造業者對於未來半年看法略有改善，加上時序進入年底前趕工潮，又即將步入前瞻計畫第四期階段，軌道建設土木標案源增多所致。

相較營造業展望樂觀，不動產業者明顯偏保守。劉佩真分析，7月國內疫情趨於穩定，但沒有出現去年三級警戒後、大規模遞延性買盤出籠的盛況，主因是國內貨幣政策朝緊縮方向走，房市調控政策並未鬆綁、金融市場動盪，主要預測機構也紛紛下修國內經濟展望。

此外，民眾實質經常性薪資罕見出現負成長，這些因素均抵銷對於房市購買力的支撐。

劉佩真進一步指出，未來半年進入928檔期旺季，但整體買氣恐怕無法與供給面同步成長，畢竟美國聯準會不斷升息，台灣央行不排除下半年持續調整利率政策，而內政部打炒房措施仍會送立法院審查，再加上地緣政治、疫情的不確定性，半導體產業面臨雜音也使拉抬區域房市的力道逐步消退；諸多因素影響之下，928檔期的旺季效應是否能發酵，仍有待觀察。

劉佩真表示，房市結構從去年的價量齊揚，轉為今年量縮價穩，各種負面因素已在成交量顯現，今年前7月六都建物買賣移轉棟數罕見呈現年減，「房市偏向趨緩格局」。

房市降溫跡象顯現，不少民眾期待位處高檔的房價也能鬆動向下，劉佩真分析，建商先前累積的獲利相當豐厚，沒有降價求售的壓力，加上營建、土地成本、缺工問題造成成本面負擔沉重，現階段房價難有調降空間。

劉佩真進一步指出，買方希望有降價，導致買賣雙方價格認知出現差距，將拉長整體交易速度，「房市趨緩反映在量的部分」。

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「其實台灣房價最大問題在於社會住宅太少」，台經院院長張建一直言，6月的理監事會議，大家都期待央行推出第五波打炒房措施，但當時焦點放在對抗通膨，因此升息半碼、未祭新的信用管制；從另個角度思考，部分已經買房的年輕人，他們也不見得願意升息，因為房貸支出會增加。

張建一直言，台灣人口數愈來愈少，房子又這麼貴，房價不可能一直漲下去，但住是人民的基本權利，過去兩年經濟不錯、物價穩定，政府比較慢的部分就是社會住宅，希望這部分可以加速。（編輯：黃國倫）1110825

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