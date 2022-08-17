BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題[影]

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（中央社台北17日電）能想像耗盡畢生積蓄安家，買得卻是時隔5年都沒法交屋又沒水沒電的空殼？英國廣播公司（BBC）記者實地走訪中國西安當地因建商負債落跑沒蓋完的爛尾樓，目擊受害屋主的慘況。

英國廣播公司10日報導，中國西安某住宅區裡有個建案還沒完工甚至家戶的門窗都沒安裝，近200人卻坨在這裡已一段時日，因承建的建商負債跑路以致他們夢想的家園成了爛尾樓。

接待BBC記者的住戶大吐苦水說，傾盡全家積蓄在這裡買了房，到現在5年了都沒法住，實在是受不了了，別無選擇了，因為疫情打工又賺不到錢，房貸車貸都得繳，實在沒有辦法才搬進來。

BBC記者現場拍攝的畫面顯示，這個爛尾樓裡沒水沒電沒廁所，日常盥洗都有問題，日光就是唯一的照明，所有在此窩居的爛尾樓苦主共用一個廚房，大嘆斷水斷電甚麼都沒有。

他們自備塑膠桶從外頭取水解決日常飲用的需求，苦中作樂的住戶說，反正就是這麼多人誰喜歡做菜誰就做，互相幫助就是一個大家庭。

就像喬治歐威爾（George Orwell）的名著「1984」當中描述無所不在又盯著你看的老大哥，BBC的採訪因中國無孔不入的維穩而中斷。

畫面顯示，即使出示表明身分的記者證，突然登門的數個著便服和制服公安仍強行驅離採訪團隊，雖然BBC的採訪促使有關單位向住戶承諾盡快復工，但爛尾樓的苦主仍擔憂承諾能否兌現。

以往中國房地產企業得以憑借高槓桿和高週轉，遊走在拿地、蓋房、回款、還債的循環中。

但近幾年北京中央對房市的監管政策發力（三條紅線）以貫徹中共領導人習近平力主的「房住不炒」，加上中國經濟發展出現膠著，地方財政出現問題，房產資金出現斷鏈，導致全國各地爛尾樓頻出。

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爛尾樓風暴始於6月底，當時江西省的爛尾樓屋主決定率先採取行動，宣布停止償還房貸，掀起多地受害業主前仆後繼響應，至少已涉及15個省、100多個建案的屋主發布「斷供」聲明。

房企部門官員說，中國爛尾樓根本問題在「沒錢」。企業整體資金約一半卡在預售資金監管帳戶，外部又融不到錢，加上樓市低迷，導致資金面極為緊張，這是房企停工問題頻發、復工艱難的重要原因。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110817