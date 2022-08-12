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中國鼓勵提前還貸 凸顯爛尾樓效應波及公營行庫

2022/8/12 13:06
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（中央社台北12日電）中國多地近期爆發爛尾樓風暴、屋主串聯發出拒繳房貸的「斷供」聲明後，官媒鼓吹提前還貸，財經專家分析，此舉顯示爛尾樓效應影響國有銀行，以及民眾對房市缺乏信心。

美國自由亞洲電台（RFA）11日報導，新華網轉發「北京青年報」探討北京多家銀行的貸款戶排隊申請提前還貸的現象；河南省鄭州的媒體也大幅報導稱，有個案藉由提前還貸節省利息人民幣逾70萬元（約新台幣311萬元）。

對此，財經專家表示，這意味著爛尾樓的效應已蔓延至國有銀行。

報導引述經濟學者司令表示，為何中國出現的金融危機是系統性的危機？因為不只出現在農村的金融機構，還出現在城市的大銀行。

他說，爛尾樓主要來自於房地產開發商，他們的貸款往往來自國有大銀行或全國性的商業銀行，如今全國性國有銀行和股份制商業銀行的融資能力出了問題，得不到政府挹注以緩解壓力。

司令指出，提前還貸可能會減弱民間的消費實力，而已還清貸款的民眾，可能會把賣房所得轉移到境外，使得中國政府倡議內循環經濟更難實現。

經濟學者羅家聰則表示，中國住房貸款的利率與國際市場不同，不會受全球升息壓力的影響，因此提前還貸凸顯民眾對房地產未來前景以及對中國的銀行缺乏信心。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110812

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