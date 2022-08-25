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中國房企業績集體下滑 「金九銀十」難有起色

2022/8/25 12:13（8/25 12:22 更新）
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中國房市持續低迷，已公布上半年業績的房地產企業中，50多家有不同程度虧損。圖為中國山西太原一棟興建中的樓盤。（中新社）
中國房市持續低迷，已公布上半年業績的房地產企業中，50多家有不同程度虧損。圖為中國山西太原一棟興建中的樓盤。（中新社）
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（中央社台北25日電）中國房市持續低迷，已公布上半年業績的房地產企業中，50多家有不同程度虧損。業界悲觀預測，即將來臨的「金九銀十」傳統旺季不會有超預期行情，而房價在房企加大促使下，更有下跌空間。

陸媒第一財經日前披露，中國房地產開發商當前困境包括債務壓頂和資金緊張，市場不穩定不僅降低了購屋者信心，導致施工進度減緩、影響交付規模，最終償債壓力只會繼續增加。

據各開發商近日陸續發布的年中財報顯示，維持正成長的企業屈指可數，虧損人民幣數十億元、盈利暴跌成為行業常態，目前已逾50家房企上半年業績預期虧損；沒有虧損的企業也不好過，利潤大幅下滑。

報導引述房地產研究機構克而瑞指出，中國房企近年受行業盤整及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，資產減值計提現象普遍，在一定程度上拉低了淨利潤水平，甚至成為部分企業虧損的主因。

據表示，隨著行業回歸理性，房企資產減值虧損的「陣痛」可能不可避免，但從長期來看，資產瘦身也是行業回歸理性的信號。

浙江省房地產業協會公布，該會展開浙江省房地產企業與金融機構對接需求調研，對象為遇到階段性流動性資金困難的浙江省房企。對接事項包括保交樓項目資金需求情況、推動危困房企項目併購重組、支持房地產企業合理融資需求、落實差別化住房信貸政策等。

俗稱「金九銀十」的中國房市傳統旺季即將來臨，報導引述業界分析說，全國政策層面推動房市企穩的方向明確，房貸利率不斷下跌更是利多的直接體現；但從供給端來看，房企生存壓力仍偏大，資金壓力未明顯緩解，從需求端看，多數買家的信心未恢復，9至10月很難有超預期的表現。

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另有分析說，9至10月房企普遍會加大推案力度，供應端改善有利於提升市場活躍度，在政策優化帶動下疊加低基數效應，成交規模按月可能有所回升；但對於多數城市來說，市場調整態勢難改，兩個月全國商品房銷售規模按年降幅預計仍較大。

還有分析師認為，9至10月房企將加大促銷力度，以價換量現象會增加，新成屋價格漲幅可能將繼續回落。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110825

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