地方政府刺激房市花招多 四川眉山團購有打折

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（中央社台北24日電）搶救低迷房市氛圍，中國地方政府拋出刺激作為試圖振作市場。四川省眉山市推出房屋團購優惠，一次性團購30間以上，優惠購房款3%、一次性團購100間以上，優惠購房款5%。

四川省眉山市政府官網24日發出眉山市住房和城鄉建設局關於公開徵求「市外在眉團購新建商品住宅配套政策（徵求意見稿）」意見的公告，內容作上述表示。

這篇公告指出，為讓更多人留在眉山置產、共享開放發展成果，促進房地產業良性循環和健康發展，「市外黨政機關、企事業單位和社會團體在眉山範圍內一次性購買30間以上的新建商品住宅的，團購主體除享受眉山市現有統一的購房政策外，由住建部門協調房地產開發企業再給予購房優惠」。

一次性團購30間以上，優惠購房款3%；一次性團購50間以上，優惠購房款4%；一次性團購100間以上，優惠購房款5%，具體優惠根據不同樓房情況確定。

有民眾說，眉山是個地級市，房量庫存不知道還有多少，前幾年開發商們聯合炒作，製造供不應求、飢餓行銷假象，把房價抬得虛高，終於在今年現形了。另也有人說，官方不用介入太多，房地產企業自己會想辦法。

中國房地產市場吹逆風，加上COVID-19疫情、消費信心不振等情況，全年經濟面臨嚴峻成長壓力，地方政府陸續推出刺激作為、放寬限制政策以嘗試帶動房市熱度。

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綜合鳳凰網、長沙晚報、常州日報等媒體報導。江蘇常州9月1日起全面取消中古屋限售政策，屋主取得房屋不動產權證後滿2年可上市交易。湖南長沙實施購房財政補貼，9月1日至12月31日按購房所交契稅50%發放補貼。

江西萍鄉則提供購房補助，購買新房且在萍鄉戶籍2孩均未滿18週歲的家庭，給予每平方公尺人民幣200元（約新台幣880元）補貼；有3孩且均未滿18週歲的家庭，給予每平方公尺300元（約新台幣1320元）補貼。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110824