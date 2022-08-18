中國經濟惡化 爛尾樓屋主停貸潮累計326處

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（中央社台北18日電）中國爛尾樓風暴帶起屋主「停貸潮」，拒繳房貸，這類項目累計達326處。分析指出，嚴苛清零、失業率高、消費不振導致中國經濟成長放緩，人民對於前景信心欠佳，買房還房貸不再是優先。

紐約時報中文網18日報導，屋主停繳房貸是中國經濟惡化的表現之一，據涉及人士於在線存儲庫GitHub上「WeNeedHome」話題自主通報彙整統計，這類項目累計達326處。據澳新銀行研究中心估計，集體停還房貸約占整體尚未償還貸款4%。

爛尾樓風暴停貸潮擾亂房地產市場，對於國家主席習近平來說也有些棘手，宣傳社會繁榮穩定本該是他獲得中共領導人第3任期的強硬支柱。

報導指出，房地產推動中國約1/3經濟活動，房地產在家庭財富中占比約7成，這是大多數中國人最重要的投資。為了解決房市過熱疑慮，中國官方2020年起出擊房地產業，許多開發商陷入資金流危機，出現嚴重債務問題。

一名在鄭州購買預售屋的民眾於2019年購入一間人民幣100萬元（約新台幣440萬元）公寓，按月支付3年貸款後才在今年2月得知，房子未能於承諾日期5月完工，所有建設工作停止，交屋時間必須延到12月。

「我們都不知道這個錢是怎麼回事，怎麼就沒錢了」，這名民眾說，如果情況沒有改善的話，打算和其他業主們一樣採取拒絕支付房貸的做法。

中國用社會信用體系懲罰失信行為，例如不償還貸款，懲罰包括限制個人旅行、子女無法就讀好學校或限制他們未來從銀行獲得貸款的能力。對於這些屋主來說，這些風險和他們面臨的生存威脅相比無足輕重。

北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）說，拒還房貸的背後有一個更大的問題，這是幾十年來一直膨脹的中國房地產泡沫出現破裂的表現，基本問題就是房子估值過高。

房地產開發商過去從來不用擔心資金問題，因為獲得信貸很容易，大約90%新房都採預售制，買方會在房子建成前支付首付，再按月支付貸款，這種做法為開發商提供了不停地蓋房所需資金，業主們對此也沒有抱怨，因為人們對中國房地產價值的預期是維持上漲趨勢。

據中國房地產信息集團數據，中國排名前100名房地產開發商的銷售額在今年上半年下降50%。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110818