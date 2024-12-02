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習近平稱一帶一路機遇大於挑戰 要求克服地緣衝突

2024/12/2 21:51
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（中央社台北2日電）中共總書記習近平2013年提出共建「一帶一路」倡議以來，輸出基建與貸款在多國受阻。不過習近平今天說，在當前嚴峻複雜的國際環境下，「一帶一路」總體上「機遇大於挑戰」。他要求堅定不移推進，有效克服地緣衝突影響。

新華社報導，習近平2日在北京出席第四次「一帶一路」建設工作座談會並發表講話。他說，在當前嚴峻複雜的國際環境下，推動共建「一帶一路」高品質發展機遇和挑戰並存，但「總體上機遇大於挑戰」。

習近平說，近年來，世界進入新的動盪變革期，單邊主義、保護主義明顯上升，局部衝突和動盪頻發。在此背景下，推動共建「一帶一路」高品質發展，必須妥善應對各種風險挑戰，有效克服地緣衝突影響，正確處理增強共建國家獲得感和堅持「于我有利」的關係，切實保障中國海外利益安全。

他要求重點推進「一帶一路」高品質共建機制建設，完善共建「一帶一路」合作規劃統籌管理機制，完善「硬聯通」、「軟聯通」、「心聯通」協調推進機制，完善產業鏈供應鏈務實合作機制，完善新興領域國際交流合作機制，完善投融資多元化保障機制，完善風險防控內外協同機制，完善海外利益保障機制，完善高水準國際傳播機制，完善廉潔絲綢之路合作機制，推進高品質共建「一帶一路」行穩致遠。

習近平最後還要求「堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹」，勇於戰勝各種風險挑戰，堅定不移推進高品質共建「一帶一路」，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

中國國務院副總理丁薛祥今天主持座談會說，習近平重要講話充分肯定共建「一帶一路」取得的重大成就，對當前及今後一個時期推動共建「一帶一路」高品質發展作出全面部署；為「下一個金色十年」推動共建「一帶一路」高品質發展提供了重要遵循、指引了前進方向。

據報導，中共中央辦公廳主任蔡奇、外辦主任王毅、中國國務院副總理何立峰、國務院秘書長吳政隆出席座談會。

推進「一帶一路」建設工作領導小組成員單位、中央和國家機關有關部門、各省區市和新疆生產建設兵團推進「一帶一路」建設工作領導小組主要負責人，有關企業負責人，專家學者代表等參加座談會。（編輯：楊昇儒）1131202

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