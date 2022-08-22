中國救房市穩經濟 3度調降貸款市場報價利率

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（中央社台北22日電）中國為穩定經濟，刺激積弱不振的房地產市場，再次從貸款政策出手，中國央行今天宣布調降貸款市場報價利率（LPR），為今年內第3次。據分析，百萬房貸最高可省下約人民幣3萬元利息。

中國人民銀行（中國央行）今天宣布最新一期的貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR從3.7%下調為3.65%；5年期以上LPR從4.45%下調為4.3%。其中，5年期以上LPR與房貸利率有直接關係，這次調整將牽動房貸計算方式與金額。

「貸款市場報價利率」是指具有代表性的報價銀行根據其對最優質客戶的貸款利率，以公開市場操作利率加點形成的方式報價，由中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算並公布的基礎性貸款參考利率。目前LPR已成為貸款利率定價主要參考基準。

根據21世紀經濟報導、界面新聞報導，下調5年期以上LPR最大的作用是穩定預期，降低房貸月供負擔、激勵購房者入市，同時也能增加開發商的現金流動性。

報導提到，依照調降前的利率，假設一名消費者向銀行貸款人民幣300萬元（約新台幣1320萬元）、貸款期限30年，LPR下調後，每月還貸金額減少265元。總利息從244萬元降至234.5萬元，將減少大概9.5萬元；換言之，每100萬元的貸款，最高將減少約3萬元的利息。

今年以來，中國已經三度調降LPR，前兩次分別為今年1月與5月。

分析指出，目前中國房地產低迷，嚴格的防疫限令導致工業生產活動暫停，造成經濟失血，降息作法將有助於減少抵押貸款成本，提振需求。

報導引述天風證券分析師孫彬彬認為，考量政治局會議要求穩定房地產市場，降低住房貸款利率、向歷史低點靠攏是勢在必行，未來可能還會投入更多政策工具以達成這項目標。

報導同時引述中國房地產市場研究機構克而瑞研究中心統計，為了穩定房地產市場，房貸利率下調的同時，陸續有城市放鬆限貸政策。今年以來，已有83城放寬限貸，其中57城首套房的首付比率下調至20%；另有33城的二套房首付下調至30%。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110822