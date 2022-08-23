7月餐飲業營收創同期高 疫情後首度全年正成長可期

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）經濟部今天公布7月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中餐飲業營業額新台幣748億元，為歷年同月新高，年增率75.8%，則創史上單月最大增幅。

統計處分析，受惠於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫、國旅補助、暑期旅遊潮與低基期因素，帶來報復性消費，樂觀預估餐飲業可望迎來疫情爆發後的首次全年正成長。

經濟部統計處今天公布111年7月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中批發業1兆321億元、年增2.5%，零售業3559億元、年增17.2%，餐飲業748億元、年增75.8%。

7月餐飲業營業額748億元，創歷年同月新高，年增率75.8%，更創下歷年單月最大增幅，且達成連續3個月正成長的佳績。

統計處副處長黃偉傑分析，這是受惠惠疫情降溫、國旅補助登場，暑期旅遊潮帶動需求外食及冷飲需求增加，以及受到去年7月因為疫情影響導致基期較低所致。

黃偉傑說明，餐飲業中的餐館業、飲料店的營收，分別是634億元、92億元，各年增78.9%及67.2%，兩者都創下有統計資料以來的最大增幅。

外燴及團膳承包業也創年增35.3%佳績，黃偉傑分析，這是受惠於邊境管制鬆綁，航空載客數成長，機上餐點需求增加，且去年同月學校停止到校上課，比較基期較低。

餐飲業累積1至7月營業額為4738億元，創下自108年以來的同期次高，年增率17.3%，則創下歷年同期新高。

黃偉傑認為，6月時內需營業額年增率看似驚人，但以規模值來看尚未回到疫情前水準，但7月零售、餐飲業表現均創歷年同月新高，他認為7月內需消費水準，已明顯回到疫情前的表現。

黃偉傑也強調，雖然可能有人認為這表現中有物價因素，但他強調即使將年增率扣掉物價增幅，實質增幅依然驚人，尤其是餐飲業7月年增75.8%，扣掉物價因素後仍有69%增幅，因此可判斷因出現「報復性消費」，7月內需已回到疫情前水準。

觀察批發業營業、零售業7月營業額表現，批發業營業額為1兆321億元，是歷年同月新高，年增2.5%，已連21個月正成長。

食品、飲料及菸草批發業年增11.9%、機械器具批發業年增2%，而布疋及服飾品批發業年增率為26.4%，主因是低基期因素所致。汽機車批發業年增9%，是因民俗月前車商促銷活動期所致；建材及化學材料批發業則因市場需求緊縮、價格走跌，呈年減6.2%及9.5%。

7月零售業營業額達3559億元，創歷年同月新高，年增17.2%，也創歷年同月最佳表現，且連11個月正成長。其中布疋及服飾品零售業年增高達77.3%，是因去年同月三級警戒影響導致基期較低，加上疫情趨緩所致。

至於燃料零售業、家用器具及用品零售業、藥品及化粧品零售業年增率都有超過20%以上水準，主要是因疫情趨緩後，實體門市人潮回流，增加買氣所致。

黃偉傑樂觀認為，即使近期通膨壓力居高不下，但因有公務員、部分產業加薪，以及疫情後報復性消費，加上疫苗接種率提高等正向因素，讓民眾心態改變，比以前更有動力出門消費。

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此外，黃偉傑認為，去年第3季有三級警戒低基期因素，以及今年後續疫情可能不再爆發、國境開放帶來新消費動能，因此看好下半年內需市場走向，尤其餐飲業更有可能迎來疫情爆發後，首次全年正成長的情況。

統計處預估8月營業額、年增率，批發業為1兆182億元至1兆492億元，年減1.3%至年增1.7%；批發業為3520億元至3616億元，年增10.1%至13.1%；餐飲業為758億元至774億元，年增38.4%至41.4%。（編輯：楊蘭軒）1110823