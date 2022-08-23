電力景氣燈號連3綠 台綜院：半導體已走過榮景

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣綜合研究院今天公布7月整體產業電力景氣燈號，連續第3個月亮出代表「持平」的綠燈，並示警半導體業已走過高峰榮景，須留意後續對經濟的影響。

台綜院今天發布報告指出，7月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少0.29%，整體產業的電力景氣燈號維持持平的綠燈；並預測7月經濟成長率為3.7%，111年上半年經濟成長率為3.3%，略低於主計總處8月公布的上半年經濟成長率預測值3.38%。

台綜院進一步分析產業表現，7月製造業高壓以上用電量較去年同期減少2.25%，主因是全球景氣走弱，需求減少、生產動能略緩，導致全國產業用電量減幅大；服務業則在疫情趨緩及暑假旺季推升下，零售業、餐飲旅遊業等民間消費明顯提升，服務業高壓以上用電量較去年同期增加13.26%。

7月全國產業用電量呈現負成長，主要因電子相關產業及傳統產業的用電量呈顯著負成長，台綜院表示，在服務業去年同期低基期環境與半導體業用電成長貢獻下，抵銷部分減幅，但以用電量與出口訂單兩者走勢來看，製造業各業別景氣皆有走緩跡象。

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半導體業雖因高效能運算、物聯網及車用電子等相關晶片需求續強，晶圓成熟製程表現暢旺，用電量維持雙位數的穩定增長，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。台綜院特別指出，半導體重要終端應用市場需求不如預期，衝擊接單表現，相關電子產品出口訂單成長幅度已減弱，與用電量兩者走勢來看，半導體業已走過榮景高峰，產業景氣逐步走向持緩。

台綜院提醒，半導體業經營環境呈現下修態勢，後續應審慎評估對經濟的影響力道。（編輯：張均懋）1110823