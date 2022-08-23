房市風向球 7月新增房貸連2跌利率創6年高

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央行公布7月五大銀行新承做房貸不只金額續降，房貸利率也上攀至1.703%，創下6年新高紀錄。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）央行升息效應持續發酵，加上政府先前祭出一連串打炒房組合拳震懾市場，央行今天公布的7月五大銀行新承做房貸不只金額續降，房貸利率也上攀至1.703%，創下6年新高紀錄。

央行統計，7月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為新台幣558.93億元，較6月減少48.05億元，也是連續2個月下滑。

外界關注新增房貸金額續跌，是否意味房市降溫，央行經研處副處長蔡惠美說明，如果從六都交易量看房市量的變化，6月六都建物買賣移轉動數月減6.73%，7月減幅擴大至13.27%，交易量逐月減少。

進一步分析房市交易量下滑的原因，蔡惠美認為，除了COVID-19疫情因素，央行3月、6月接連升息，各部會齊力打炒房、推動健全房市措施，銀行對於房貸管控趨嚴，加上國際上有諸多景氣下行風險受矚目；此外，近期房市可以看到建商推案趨緩、交屋延後等狀況，這些都影響交易量表現，進而牽動購屋貸款金額變化。

儘管房市有降溫跡象，觀察信義房價指數，大台北地區7月仍月增1.04%、年增6.96%。蔡惠美指出，房價指數走揚，但大台北地區房價年增率有下滑，這也可反映房市需求。

媒體詢問，央行後續是否還會祭出打炒房措施，蔡惠美表示，健全房市是靠各部會通力合作，除了央行，其他部會也會觀察特定地區是否仍出現投機炒作行為，如內政部先前曾提修正平均地權條例，各部會將持續密切觀測市場動態。

7月五大銀行新承做房貸金額下滑，利率則持續上攀至1.703%，月增0.089個百分點，並創下105年7月以來新高紀錄。

蔡惠美表示，央行6月升息之後，採用月指標利率的銀行均已調升利率，因此推升房貸利率，若採季指標的銀行則可能8月調升，還會持續推動利率走揚。

蔡惠美並指出，7月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.475%，較6月的1.440%上升0.035百分點，除了因部分銀行承做利率較低的地方政府貸款案，使資本支出貸款利率下降，其餘各類貸款利率都因伴隨央行6月升息，而較上月上升。（編輯：楊凱翔）1110823