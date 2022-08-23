商仲：7月商用不動產交易創今年新高 桃園最熱

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（中央社記者賴言曦台北23日電）信義全球資產公司統計，全台商用不動產7月交易總額為新台幣437億元，月增174%，年增158%，規模創今年單月新高，且交易熱區集中在桃園市，當地7月交易額占全台商用不動產的45%。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛今天透過新聞稿表示，後疫情時代加速全球產業鏈重組，電商、物流、智能產業的投資力道加強，加上台商回流，持續有新建、擴建廠房需求，讓工業地產需求持續強勁，加上政府政策桃園航空城計畫吸引企業前往獵地，是7月商用不動產市場熱度衝高的主要原因。

進一步觀察7月商用不動產交易買方結構，主要為科技運輸產業，佔7月總交易量30%，其餘依序為壽險投資22%、建設傳產18%、服務零售14%等。

針對科技運輸業為商用不動產買方大宗，信義全球資產分析，主因是後疫情時代，企業因應外部環境重新調整事業布局，加大對電商物流、雲端智能等領域的投資力道；另外，產業升級持續有興建或擴大廠房需求，也推動了台灣商用不動產的交易。

觀察全台7月商用不動產交易情況，其中以桃園市的交易最為熱絡， 7月交易額為199.69億元，占全台商用不動產交易額的45%。

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信義全球資產商仲部經理張桂珍分析，交易熱絡的主因是桃園航空城計畫，當地除了有桃園國際機場鄰近國門的交通優勢，還有產業園區大型開發計畫利多，吸引包含星宇航空、統一超等企業獵地，其中星宇航空以89.57億元取得桃園航空城優先產業專用區約4.3萬坪土地，成為7月單筆最高金額交易。

觀察下半年發展走勢，林建勛認為，商用不動產在產業強勁的實質需求以及資金動能下，反彈升溫速度與力道應會較住宅市場更明顯；生技、科技、物流產業對商辦、工業地產需求將持續延伸至下半年，且以自用置產需求為主，因此只要各縣市精華地段產品持續釋出，就有望繼續推進市場動能。（編輯：郭無患）1110823