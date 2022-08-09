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工具機前7月出口額年增16% 美國大幅成長48.5%

2022/8/9 18:44
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）工具機公會今天傍晚公布7月出口速報，前7月工具機出口額17.35億美元，年成長16%，對中國市場出口額占比雖仍排名第1，但年減11.1%，排名第2的美國出口額大幅年增48.5%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會傍晚公布7月工具機出口速報，7月出口金額近2.84億美元，相較6月2.67億美元成長6.6%，比去年同期成長27.8%；累計今年前7月工具機出口額17.35億美元，較去年同期14.95億美元成長16%。

觀察出口市場，公會表示，今年前7月台灣工具機出口前10大國家依出口金額排序是中國（含香港）、美國、土耳其、義大利、越南、荷蘭、印度、泰國、德國、俄羅斯。

其中中國（含香港）市場占整體出口市場比重27.1%，出口金額近4.7億美元，較去年同期減少11.1%；美國排名第2，占出口市場比重14.2%，出口金額2.47億美元，較去年同期成長48.5%。

第3大出口國土耳其占整體出口市場比重8.5%，出口金額1.48億美元，較去年同期成長17.9%；排名第4的義大利，前7月出口額則大幅年增113.4%，來到6645萬美元。

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公會指出，美國聯準會（Fed）為抑制通膨採取鷹式升息，衝擊市場投資意願，加上COVID-19疫情持續延燒、俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國封控政策等諸多因素影響，全球供應鏈仍處於混沌狀態。

公會表示，從日本工作機械工業會（JMTBA）統計速報來看，7月日本工具機訂單金額（初估值）1424億日圓，較去年同期成長5.5%；外銷訂單部分，7月訂單金額904億日圓，較去年同期微幅成長0.9%，相較先前幾個月高速成長，在6月後的日本工具機外銷訂單，有逐步放緩現象。（編輯：林興盟）1110809

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