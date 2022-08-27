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Fed主席鮑爾矢言強力抗通膨 不排除9月升息3碼

2022/8/27 03:56
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天指出，抑制高通膨將令美國家庭和企業「痛苦」，但未將40年來最高物價壓低將造成更多傷害。

法新社報導，鮑爾在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說，矢言「強力」對抗通膨。

聯準會今年積極升息，但鮑爾在他異常簡短，特別是直接的談話中明白表示，對抗通膨之舉並未結束。

鮑爾表示：「恢復物價穩定將要花些時間，且需要強力運用我們的工具，才能將供需達到較佳的平衡狀態。」

他說：「雖然升息、成長率降低和就業市場趨軟將壓低通膨，但同時也將對家庭庭和企業帶來痛苦。」「但恢復物價穩定失敗，意味著更巨大的痛苦。」

在美國出現經濟放緩和物價壓力舒緩跡象下，外界對聯準會可能不再那麼積極升息，或可能隔年開始降息的期望升高。但鮑爾熄滅這種期望，明白表示聯準會政策和基準借貸利率將維持「充分的限制性」以將通膨率壓低至2%的目標。

美國6月通膨年增率超過9%，為了對抗通膨飆漲，聯準會迄今已4度升息，包括6月和7月各升息3碼，目前利率水準介於2.25%至2.5%。

鮑爾今天重申，9月政策會議再升息3碼可能有其適切性，還說9月升息幅度將取決於通膨及就業數據。（譯者：徐睿承）1110827

鮑爾
美聯準會矢言強力抗通膨 歐股收黑 鮑爾全球央行年會放鷹 稱9月升息3碼可能有適切性
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