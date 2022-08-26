更多編輯台推薦新聞：
書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電
產經

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳
科技

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院
生活

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股週線連七紅止步 法人：央行年會前停看聽

2022/8/26 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北26日電）台股重回5日線、月線、季線之上，收在15278.44點，不過本週台股週線下跌130.34點，中止週線連七紅。法人表示，國際央行年會前夕投資人觀望，本週日均量降至新台幣1887.49億元。

觀察三大法人資金動向，本週投信法人持續買超76.26億元，不僅連續第10週站在買方，這波連續買超天數累計已達46天。

反觀外資賣超台股週數推進至第4週，且本週賣超金額再擴大至369.89億元，累計外資今年迄今賣超台股金額持續改寫歷史新高，達1.04兆元；自營商則是單週賣超19.52億元，三大法人本週合計賣超313.15億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，本週台股日均量明顯下滑，除了這波反彈幅度已來到滿足點，市場也在等待本週登場的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，特別是美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對於抑制通膨與升息的態度，將左右全球投資情緒及資金動向。

孫傳恕分析，除了央行年會，目前市場剛好處於訊息空窗期，9月最具題材旳蘋果新品發表會，使蘋果供應鏈成為近期盤面焦點。市場特別關注iPhone 14銷售狀況，首批備貨量有望達9000萬台，且無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟，高階機種售價有機會調漲10%至15%；對照非蘋陣營智慧裝置銷量下滑，更增添蘋概股投資熱度。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，目前市場氣氛仍偏多，若後續利率走升幅度趨緩，將有利科技股等成長題材評價持續修復；不過因應貨幣政策變動等風險，建議透過分批或定時定額布局，掌握反彈契機並平衡波動風險。（編輯：張良知）1110826

孫傳恕
美國CPI自高點放緩 法人對下半年台股轉趨樂觀
沈萬鈞
資金轉進中小型股 櫃買指數領先突破季線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資連2買台股 聚焦航運、蘋概股