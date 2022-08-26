台股週線連七紅止步 法人：央行年會前停看聽

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）台股重回5日線、月線、季線之上，收在15278.44點，不過本週台股週線下跌130.34點，中止週線連七紅。法人表示，國際央行年會前夕投資人觀望，本週日均量降至新台幣1887.49億元。

觀察三大法人資金動向，本週投信法人持續買超76.26億元，不僅連續第10週站在買方，這波連續買超天數累計已達46天。

反觀外資賣超台股週數推進至第4週，且本週賣超金額再擴大至369.89億元，累計外資今年迄今賣超台股金額持續改寫歷史新高，達1.04兆元；自營商則是單週賣超19.52億元，三大法人本週合計賣超313.15億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，本週台股日均量明顯下滑，除了這波反彈幅度已來到滿足點，市場也在等待本週登場的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，特別是美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對於抑制通膨與升息的態度，將左右全球投資情緒及資金動向。

孫傳恕分析，除了央行年會，目前市場剛好處於訊息空窗期，9月最具題材旳蘋果新品發表會，使蘋果供應鏈成為近期盤面焦點。市場特別關注iPhone 14銷售狀況，首批備貨量有望達9000萬台，且無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟，高階機種售價有機會調漲10%至15%；對照非蘋陣營智慧裝置銷量下滑，更增添蘋概股投資熱度。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，目前市場氣氛仍偏多，若後續利率走升幅度趨緩，將有利科技股等成長題材評價持續修復；不過因應貨幣政策變動等風險，建議透過分批或定時定額布局，掌握反彈契機並平衡波動風險。（編輯：張良知）1110826