閃電升息鷹派抬頭 央行理事：實際通膨壓力比數據高

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央行理事指出，台灣通膨率雖然不高於3%，也比其他主要國家還低，但實際的通膨壓力應較數據高出許多。圖為台北市民眾上市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央銀行3月閃電升息1碼，有別於以往的鴿派作風，跌破市場眼鏡。從央行今天公布的理監事會議事錄摘要也可看出，內部鷹派勢力已經抬頭，理事普遍贊同升息決策，更有人認為實際通膨壓力比數據高。

央行3月理監事會決議罕見放鷹，外界相當好奇會議過程中到底發生什麼事，而央行今天公布的理監事會議事錄摘要，也讓大家得以一窺當初討論面貌。

根據摘要內容，有些理事認為升息半碼即可、或延至6月升息，不過多數理事仍支持3月升息1碼，顯示央行鷹派勢力抬頭。

有位理事指出，台灣通膨率雖然不高於3%，也比其他主要國家還低，但實際的通膨壓力應較數據高出許多；而且俄烏戰爭的後續效應料將相繼發生，尤其對能源交易的位移，以及供應鏈的衝擊，恐導致更長久的影響與效應。

理事接著提到長期低利率的負面影響，他指出，台灣利率維持低水準已經很長時間，不僅誘使投機客進入房市炒作，首次購屋者也為了保值，搶在房價高點時進場購屋，形成惡性循環；低利率狀態越久，愈加劇惡性循環。

另位理事表示，調升政策利率除了考量當前經濟表現良好、勞動市場復甦穩健，以及來自通膨的壓力，抑制通膨對實質薪資低成長的情形也將有所改善。

部分理事支持升息，但對時間點及幅度較為保守。有位理事列出3點考量，一是當時新台幣仍強，二是中小企業貸款專案融通方案將於今年6月30日退場，現階段尚處紓困期間，許多行業未脫離艱困階段，升息將加重資金壓力；三是消費者物價上漲率（CPI）及核心CPI年增率約達2%左右，主因缺工缺料，這對通膨的影響很大。

另位理事贊同調升政策利率，因國內經濟數據樂觀，加上通膨壓力擴大、通膨預期看升，均是升息的合理考量因素，但提醒升息將使多種政策性專案貸款者的利息負擔加重，須思考升息幅度是1碼或半碼。（編輯：楊凱翔）1110428