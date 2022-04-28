央行理事：台灣實質房價累計漲幅全球前段班 必要時祭第5波管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）央行3月理監事會決議升息1碼，但不調整房市管控措施，但根據今天公布的議事錄摘要，有理事認為，台灣實質房價累計漲幅在全球位居前幾名，應多加討論選擇性信用管制措施，暗示央行未來仍可能祭出第5波房市管控。

央行今天公布的議事錄顯示，多數理事考量台灣當前經濟環境及物價上漲情勢，贊成央行3月升息1碼，且認為升息有助於澆熄房市熱度。

儘管央行3月理監事會並未調整房市管控措施，議事錄摘要顯示，當天理事仍有對此議題進行討論。

有理事指出，最新數據顯示，去年第4季各區域無論中古屋或新成屋，房價漲幅相當高且遠高於第3季，又以新竹縣市漲幅居冠；雖然不動產貸款年增率稍有下降，但這包含基期因素，因此是否確實有下降的趨勢仍待觀察，若以不動產貸款集中度而言，則呈持續攀升。

這名理事進一步指出，與其他國家近期實質房價指數年增率相比，台灣實質房價指數年增率看似不高，不過以過去20年累計實質房價漲幅而言，台灣實質房價累計漲幅在全球位居前幾名；由此看來，應該針對選擇性信用管制措施多加討論。

其他幾名央行理事也認同若有必要，應繼續加強選擇性信用管制措施，其中有名理事指出，主要都會區房價漲幅高，民眾因預期通膨上升，想買房保值，央行應該密切關注。（編輯：林淑媛）1110428

打房熱區限貸有影？央行理事：必要時祭第5波措施

（中央社記者潘姿羽台北28日電）央行總裁楊金龍曾公開表示，特定地區限制貸款成數「不排除是選項之一」；根據央行今天公布的第1季理監事會議事錄內容，也可發現理事確實有討論熱區限貸做法，且認為必要時可再祭第5波選擇性信用管制。



中央銀行3月17日舉行第1季理監事會，決議升息1碼，但不調整房市管控措施；外界解讀央行擔心升息與選擇性信用管制齊發「藥效太重」，市場可能吃不消，因而只採升息措施。



央行今天公布理監事會議事錄摘要，內容顯示，央行理事對於選擇性信用管制還是有諸多討論，且不排除必要時再祭第5波選擇性信用管制，熱區限貸也是選項。



有位理事認為，目前央行採行的選擇性信用管制措施管制範圍較小，未來可以思考將選擇性信用政策的影響力往其他面向延伸。



不過理事接著表示，根據2010年央行實施雙北及桃園特定地區購屋貸款規範措施的經驗，當時房價並未因此大幅下修，後來是因房地合一稅1.0加上經濟成長率下滑、股市降溫等因素，2016年房價才開始下跌；未來即使央行採取力道較強的選擇性信用管制措施，對於房價能否隨之下跌仍持保留看法。



另位理事則說，房價年增率高，央行除了密切關注，若有必要也應繼續加強選擇性信用管制措施。（編輯：潘羿菁）1110428