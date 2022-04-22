升息效應漸顯 3月新增房貸利率1.378%攀近2年新高

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）央行升息效應逐漸顯現，中央銀行今天公布3月五大銀行新承做房貸平均利率為1.378%，不只連續4個月上升，更攀至近2年新高；央行官員表示，4月房貸利率反映升息的幅度會更明顯。

央行統計，3月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.293%，較2月上升0.126個百分點，主因是部分銀行承做利率較高的企業貸款案，使週轉金貸款利率上升，加上央行升息效應所致。

進一步觀察外界最關注的新承做房貸，3月五大銀行新承做房貸金額仍爆出大量，衝上新台幣734.88億元，月增325.45億元。

央行經研處副處長蔡惠美解釋，2月因農曆過年的因素影響，只有15個工作天，3月則有23個工作天，足足多了8天；除此之外，部分交屋潮或是核貸進度遞延到3月，因此3月整批分戶貸款也有增加。

不過蔡惠美坦言，營建成本高檔導致房價居高，這也使購屋貸款金額落在偏高的水位上；她並提到，因應房市329檔期，建商配合新推案計畫、動撥土建融，則推升3月五大銀行新承做資本支出貸款增加。

而央行3月理監事會議決議自3月18日起升息1碼，使得房貸利率延續升勢，3月五大銀行新承做房貸利率連4升，月增0.011個百分點、升至1.378%，為2020年5月以來的高點。

蔡惠美補充，央行3月下旬才升息，不過指數型房貸的指標利率多是4月才調升，因此3月調幅相對較小，4月應會繼續反映升息效應。（編輯：林興盟）1110422