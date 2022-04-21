升息前搶貸潮？3月銀行不動產放款增速創同期新高

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（中央社記者謝方娪台北21日電）本國銀行住宅貸款和建築融資金額3月大增新台幣千億元，增幅創同期新高，市場解讀為央行升息前民眾出現搶貸潮，金管會表示，從銀行整體信用資源配置觀察，波動仍屬正常。

金管會今天公布本國銀行建築貸款及購置住宅貸款概況，截至今年3月底，國銀承作購置住宅貸款餘額達8兆9178億元、建築貸款餘額達3兆2430億元，住宅貸款和建築融資餘額合計達12兆1609億元，續創史上新高，且月增1000.34億元，也創下同期最大月增速。

金管會銀行局副局長童政彰表示，全年房市會有2波較積極進場潮，落在3、4月和農曆7月過完後，這是市場特性；金管會監理重點是關注銀行整體信用資源是否可做有效配置和合理運用，並控管銀行授信風險。

他也說，隨國民經濟發展，年輕人會有購屋需求，不動產貸款呈現緩步、穩定和正常增長，應是可以預期。

若從銀行不動產放款年增率觀察，3月住宅貸款和建築融資年增率為10.22%，相比1、2月的10.1%、10.09%都來得高。童政彰指出，3月不動產放款年增率和前2個月相比雖有增加，但評估情況仍可以控制。

在銀行不動產放款品質方面，3月住宅貸款逾放金額為75億元，與2月相同，逾放比為0.08%；建築貸款逾放金額19億元，相比2月增加3億元，逾放比為0.06%。

此外，金管會會用銀行法第72條之2規定比率，定期管控銀行不動產放款情形。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%為警戒線。

金管會統計，截至今年3月底，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達12.79兆元，續創新高，月增0.1兆元；存款總餘額及金融債券發售額達47.5兆元，月增0.32兆元，依銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均比率為26.93%，月增0.04個百分點。

從個別銀行觀察，不動產放款比率超過29%的銀行有1家，和2月相同，不過比率介於28%至29%區間的銀行家數則暴增至9家，相比2月大增4家。

童政彰說，主因3月企業戶通常會進行季度資金調度，若企業大額存款沒有續存，部分銀行不動產放款比率就會因銀行存款減少而上升。（編輯：楊凱翔）1110421