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青安房貸利率拍板調半碼 一段式機動利率升破1.5%

2022/3/31 18:31（3/31 19:09 更新）
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財政部31日表示，青安利率調升半碼，以一段式機動利率為例，房貸利率將從1.4%升到1.525%。（中央社檔案照片）
財政部31日表示，青安利率調升半碼，以一段式機動利率為例，房貸利率將從1.4%升到1.525%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北31日電）央行升息1碼牽動青年安心成家貸款利率上升，各界期待政府協助減壓；對此，財政部今天表示，青安利率調升半碼，以一段式機動利率為例，房貸利率將從1.4%升到1.525%。

中央銀行17日宣布升息1碼（0.25個百分點），各大國銀、中華郵政公司陸續跟進調升定存定儲利率，牽動公股銀行辦理的青年安心成家購屋優惠貸款利率恐上升，各界期待政府協助減壓。

財政部傍晚發布新聞稿指出，青安貸款利率以中華郵政公司2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率（基準利率）加上固定加碼計息，央行升息後，基準利率自今年3月23日起，由0.845%調升1碼為1.095%。

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不過財政部強調，鑑於青安貸款為健全房市政策一環，適用對象限以僅有1戶自有住宅的家庭，為減輕民眾購屋成家的資金負擔，青安貸款本次基準利率由原調升1碼，減為僅調升半碼，即由1.095%減為調升0.97%，適用期間自今年3月23日至下次基準利率調升止，屆時將再檢討，但轉貸的借款人不適用。

也就是說，青安房貸利率3種方案中，以一段式機動利率方案的計算方式為例，如果足額反映央行升息1碼，利率將從1.4%來到1.65%；不過，政府拍板暫時調升半碼至1.525%，比公教人員築巢優利貸1.56%更低，將有機會拚首購房貸最低樓地板利率。（編輯：潘羿菁）1110331

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