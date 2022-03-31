租金補貼方案擴大至300億 7月起申請、4類族群可加碼

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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院會今天通過擴大租金補貼專案，預計7月受理申請。方案放寬租金補貼申請資格，納入頂樓加蓋租屋族等，受惠戶數提升為50萬戶，且針對青年、新婚、育兒家庭與經濟弱勢另有加碼補助。

行政院會今天通過擴大租金補貼專案，預計今年7月起，擴大、加碼補助租金補貼，現行租金補貼戶數為12萬戶，方案擴大後，受惠戶數將增加至50萬戶，補貼金額總規模也由57億元提高至300億。

內政部次長花敬群出席院會後記者會時說明，此方案代表租金補貼政策來到新的里程碑，未來原則上將皆以300億元的規模辦理租金補貼，而根據2020年人口及住宅普查資料，全台共有87.6萬戶租屋族，搭配社會住宅，台灣住宅照顧涵蓋率將是頂尖水準。

現行規定，租金補貼申請人每月平均所得須在各地最低生活費金額2.5倍以下，且家庭成員均無自有住宅，並有租屋事實，才可申請租金補貼。

花敬群說，方案租金補貼分為兩類資格，一類是申請資格，這次放寬租屋補貼門檻，每月平均所得須在各地最低生活費金額2.5倍以下，調整為在各地3倍最低生活費以下。

以台北市為例，申請人月所得須在5萬6046元以下，新北市則是低於4萬7400元，而金門縣、連江縣標準則為3萬8376元。

另外一類是加碼資格，花敬群說，方案針對青年、新婚、育兒家庭和經濟弱勢者4類另有加碼補助，具有多重加碼資格的申請者，經計算後可擇優適用；這次也放寬未保存登記建物，讓頂樓加蓋等違建承租戶也可申請。

根據方案，成年但未滿35歲的單身青年補貼金額1.2倍、結婚2年內的家庭補貼金額為1.3倍，最特別的是育兒家庭，若有1名未成年幼兒補貼金額為1.4倍，2名則為1.6倍，3名以上金額則是1.8倍，以此類推。

另外，如果是低收入或中低收入戶申請，加碼補貼1.4倍，身障、原住民等弱勢加碼1.2倍。

花敬群舉例，以台北市低收入或中低收入為例，租金補貼現在每月可領取8000元，加碼補助後，每月可領取1萬1200元；如果是在台北市有5個未成年子女的家庭，現在每月領5000元，加碼2.2倍後，每月可以領1萬1000元。

擴大方案預計6月完成系統擴充，7月受理新戶申請並直接帶入舊戶資料，8月進入審核程序，10月統一由營建署撥款至申請人帳戶。

花敬群也說，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，房東成為公益出租人享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率則是可比照自用住宅稅率等租稅優惠。（編輯：翟思嘉）1110331