遏止高房價 王婉諭：政府須積極處理囤房居住正義

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行動時代舉辦「機智島民生活」系列講座，以「高房價」作為2022年開幕場，由召集人、立委王婉諭（右）開幕致詞，現場吸引約50位關心居住議題的觀眾參與對話。中央社記者王慶剛攝 111年1月15日

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（中央社記者王慶剛台北15日電）時代力量政策智庫「行動時代」今天舉辦「高房價求生攻略」講座。召集人、時代力量立委王婉諭表示，遏止房價必須從各面向來推動，舉凡囤房、居住正義等議題都需要政府更積極處理。

今天的講座是行動時代成立後的首場公開活動，也是「機智島民生活」系列講座的第一場，主題選擇「房價議題」，邀請房仲作家陳泰源及OURs都市改革組織研究員廖庭輝與談，分析高房價衝擊和展望2022房市前景，以及如何有效抑制房價飆漲的可能解方。

行動時代召集人、立委王婉諭表示，行動時代發現年輕朋友最在乎的四大議題分別是：高房價、道路交通、兒少教育、以及對科技治理的想像，但近年這些議題的改善進度令人失望。

王婉諭說，遏止房價必須要從各面向來推動，包括法規面與政策面。除了房價，還有居住正義的問題，年輕世代對買房或租房都遇到瓶頸，舉凡社會住宅的增加、房價漲幅是否合理、租屋市場不透明等，都需要處理。

她指出，政府一直認為台灣囤房問題不嚴重，但這是背離民眾的想法，買房、租房已讓民眾感到十分沈重，或多或少也導致了台灣少子化的問題。

升息或許可能抑制房價，王婉諭認為，很多問題出在囤房與空屋，無法從根本解決房價問題。政府面對房價議題往往是高高舉起、輕輕放下，改變力道微薄，看不到實際上的改變。

資深房仲作家陳泰源提醒，面對近年的房價上漲問題，台灣目前已無人口紅利情況，一旦今年美國開始升息，導致萬物皆漲、薪水卻沒漲，房貸族會更加辛苦。

陳泰源也說，今年7月是值得觀察的時間點，可能立法通過預售屋不得換約，將湧現恐慌性下車潮；加上年底縣市長選舉將近，若打炒房成為輿論重點，可以預見政府打炒房壓力，建議今年想買房的人可以等待時機進場撿便宜。

對於政府一系列打炒房措施，OURs都市改革組織研究員廖庭輝雖給予肯定，但他也強調囤房稅1.0受限於地方自治條例，加上稅基不高，想要逼出囤房大戶的效果不彰。

廖庭輝指出，OURs提出「囤房稅2.0」新概念，比照「奢侈稅」模式，拉高為中央立法的「特別稅」，稅收專款專用於社宅興辦與租金補貼，甚至不排除推動「地方公投」，針對囤房大戶祭出「囤房稅2.0」。

簡單來說，「囤房稅2.0」等於是逼迫囤房大戶，在空屋稅與租賃所得稅中擇一申報，只要出租就不會被課稅，避免租金轉嫁的疑慮，有助空屋釋出。（編輯：郭無患）1110115