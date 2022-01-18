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金管會查銀行不動產貸放缺失 金檢揪出建商養地15年

2022/1/18 20:28（1/18 20:41 更新）
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金管會18日和銀行總經理開會，要銀行改善不動產授信3大缺失，其中包含辦理建築購地貸款、工業區土地貸款任憑借戶不斷展延未興建，讓建商養地長達15年。（中央社檔案照片）
金管會18日和銀行總經理開會，要銀行改善不動產授信3大缺失，其中包含辦理建築購地貸款、工業區土地貸款任憑借戶不斷展延未興建，讓建商養地長達15年。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北18日電）政府部會打炒房，金管會今天和銀行總經理開會，要銀行改善不動產授信3大缺失，其中包含辦理建築購地貸款、工業區土地貸款任憑借戶不斷展延未興建，讓建商養地長達15年。

金管會今天找銀行、信合社及票券公司總經理及總稽核等高階主管開會，列舉金融機構不動產授信3大缺失，要業者確實改善，並將列為金管會今年金檢重點。

除了投資客利用投資理財課程邀民眾組炒房團向銀行融資，驚動金管會的還有銀行辦理建築購地貸款、周轉金授信、購置工業區土地貸放案件，任憑借戶多次辦理展期但未動工興建，且銀行沒有在展期時要求借戶收回部分貸放資金或調高利率，其中更有一家銀行在借戶展期時調降貸放利率，形同助長建商養地。

金管會官員指出，金管會2020年底至2021年首季針對10家本國銀行和3家票券公司辦理首波不動產專案金檢，「10家銀行中大半任憑建商不斷辦理展延，但未動工興建的缺失」，其中，金管會更從檢查發現，有銀行任憑建商展延貸款15年未動工。

官員表示，央行已規定動工興建的「一定期間」最長為18個月，金管會也針對金檢發現的購地貸款及投資客炒房缺失，要求業者檢討改善；金管會希望銀行授信注意風險，落實貸前、貸後管理，若借款到期建商仍未動工，銀行應祭出借款到期管理措施，包含收回資金或調高利率等。

房市漲不停，央行去年12月16日再祭出第4波選擇性信用管制措施，自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款最高成數一律降為4成；購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建；餘屋貸款最高成數降為4成；工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成等。

金管會官員說，央行第4波打炒房限縮部分不動產貸款最高成數，金管會正研議針對央行限縮的貸款類型，上調計提資本時所適用風險權數，促使銀行審慎控管辦理不動產貸款的相關風險。（編輯：潘羿菁）1110118

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