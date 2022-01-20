北台灣去年新案量減8% 住展：打炒房影響推案意願

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（中央社記者蔡芃敏台北20日電）北台灣去年推案量為新台幣1兆1929億元，年減幅約8%。住展分析，主要受到打炒房政策、營造成本上漲、建照塞車等因素影響新建案釋出步調，不過推案量仍是歷年第3高。

住展雜誌統計，北台灣去年第4季新成屋、預售屋推案量約3371.8億元，較去年第3季成長約9.3%；北台灣去年全年累計推案量1兆1929億元，年減幅約8%，即便量縮，仍成為史上推案量第3大的年度，表現優於預期。

住展雜誌研發長何世昌分析，政府打炒房政策影響建商推案意願，加上缺工、營造成本飆漲，又受建照塞車、預售屋買賣契約備查新制等因素干擾，導致新建案釋出步調放緩。

大台北地區推案量縮幅度較高，台北市去年推案量約2804億元，年減幅約11.4%。住展指出，士林區量縮幅度最劇烈，年減幅逼近7成。而推案量最少的是內湖區，全年案量僅約60億元，創下近20餘年來低點，缺貨情況最嚴重。

新北市2021年推案量約4483億元，年減幅約14.6%；推案量減幅最高的是樹林區，年減幅逾8成，土城案量年減65%居次。

何世昌分析，新北市與桃園市的新建案高度集中在新重劃區，因舊市區新供給少，持續帶動買盤轉向新重劃區購屋，新重劃區發展量能依然強勁。

他認為，去年不少大型指標案延推，且核發建照量仍處於高峰，北台灣今年推案量可能成長約1成，全年案量有機會突破1.3兆元。雖然今年逢選舉年，但預料多頭格局不變，推案量不會因選舉挫低。（編輯：楊蘭軒）1110120