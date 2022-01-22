房市續熱 12月新承做房貸830億元爆出6年來最大量

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）儘管政府頻頻打炒房，中央銀行今天公布的110年12月五大銀行新承做房貸金額仍衝上新台幣830億元，不只較11月爆增111億元，且創下房地合一稅上路以來、近6年最大量，顯示房市依舊火熱。

中央銀行經研處副處長蔡惠美表示，12月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做購屋貸款月增逾百億元，主因是年底交屋潮湧現，加上農曆年前是傳統購屋旺季，使得金額較前幾個月增加。

不過去年12月五大銀行新承做房貸金額高達830.21億元，量能明顯放大，遠超過前幾個月500至600多億元的區間，也創下2016年1月房地合一稅實施以來最大量。

蔡惠美解釋，央行自2020年底至今，陸續祭出四波選擇性信用管制，過去幾個月的新承做房貸金額還是很大，顯示「經濟基本面真的很好，廠商也持續增加投資」；以台積電為例，台積電擴廠到哪，就會帶動當地房市買氣。

再從供給面來看，根據主計總處統計，2021年營造工程物價指數大漲10.94%，不只遠高於2020年的1.42%，更創下13年來最大漲幅。

蔡惠美指出，去年營建成本上升，漲幅高達1至2成，營建成本居高不下，就會把房價撐在高檔，這也是讓購屋貸款金額持續攀升的力道；換言之，購屋貸款金額攀高有價量因素，難以釐析各自影響多寡，但房價高漲會是墊高的因素之一。

央行去年12月祭出第四波選擇性信用管制，蔡惠美表示，政策絕對不會影響首購族，以及危老都更，但對於囤房、炒作行為加以限制，「我想一定會有點成效，會慢慢逐月顯現」。

據統計，12月六都建物買賣移轉棟數月增6.79%、年增率為5.69%。蔡惠美表示，從買賣移轉棟數的月增、年增變化來看，已經有點趨緩；接下來就看供給面的成本因素以及打炒房的政策效果，兩股力量綜合影響之下，房市相關數據會如何變化。

對於近期國內疫情升溫，蔡惠美直言，去年5月國內疫情轉趨嚴峻，大量爆出確診案例，全國進入疫情三級警戒，一度讓房市交易冷卻，但現在還是維持二級警戒加強版，疫情多少會對房市有影響，只是影響程度多少，有待繼續觀察。

值得注意的是，12月新承做購屋貸款利率持續走高，較11月增加0.004個百分點、升至1.355%，逐漸走出利率谷底。

蔡惠美解釋，房貸利率攀升，反映央行去年10月起，請銀行務必落實授信風險差別訂價原則，銀行業者也確實有調整，「大家在利率上，慢慢會反映出來」。（編輯：潘羿菁）1110122