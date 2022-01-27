北台灣去年第4季房價續揚 北市今年挑戰每坪百萬

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（中央社記者蔡芃敏台北27日電）住展雜誌統計，去年第4季北台灣新成屋、預售屋成交價格續揚，大台北、桃園與新竹等新建案房價均創歷史新高。住展表示，經濟成長強勁、通膨疑慮升溫，預料房市多頭將比市場預期更久，台北市今年將挑戰每坪新台幣100萬元關卡。

住展今天發布新聞稿表示，北台灣去年各縣市第4季新案房價續揚，年增幅達8.7%。除了宜蘭地區，台北市、新北市、桃園市、基隆市與新竹地區等新建案房價均寫下新高。

台北市去年第4季每坪均價為95.1萬元，季增1.5%，連續8個季度上漲，連2季刷新歷史新高。若與2020年同期相比，年增7.3%；新北市去年第4季每坪43.7萬元，季增2.8%、年增7.4%，再創歷史新猷。

住展雜誌研發長何世昌表示，台北市各行政區近期呈現「輪漲格局」，去年第4季以中正、中山、南港等地漲幅較大，主要是高價建案熱銷帶動整區房價跟漲；預期今年下半年，台北市房價將挑戰每坪百萬元關卡。

他說，新北市仍以蛋白區價位漲速較強勁，八里、淡水、五股等漲幅較高，主因房價基期較低，自住買盤持續流入，推升住宅需求與房價。

住展表示，桃園去年第4季房價漲至每坪27.5萬元，季增6.6%、年增約12.7%；新竹每坪上漲至27.2萬元，季增10%、年漲幅逾17%。

何世昌指出，房價去年進入主升段，目前聚焦房價「會漲到什麼程度」。以領頭羊台北市來說，今年就挑戰每坪100萬元關卡，勢必成為市場關注一大重點。

他表示，經濟成長強勁，加上通膨疑慮升溫，且實價登錄具有「多頭助漲、空頭助跌」的特性，實價登錄2.0去年中上路，為房市帶來助漲效果，這波房市多頭預估會比多數人預期更長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地產市況量價齊揚，雖根據調查顯示今年房市信心仍偏向樂觀，不過有意購屋的民眾，得留意政府打炒房政策與央行升息步調等議題。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則認為，無論升息或是打房政策，目前看來都無法有效反轉房市多頭格局；台北市新案每坪挑戰百萬元機率高，除了土地供給少，加上原物料、工資等營建成本飆漲，給了建商開高價的底氣；不過，實際成交到底如何，端看市場接受度而定。

她也提醒，有意購屋的民眾必須留意兩大因素。第一是銀行鑑價是否追得上區域價格漲幅，若鑑價不夠，買方必須在短期內籌款補足缺口；其次是營建成本高漲，建商是否能將預售屋如期完工交屋。（編輯：張良知）1110127