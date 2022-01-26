12月銀行不動產放款大增1542億 金管會：年前趕交屋

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（中央社記者謝方娪台北26日電）政府打炒房一波波，但2021年12月本國銀行房貸及建融單月仍大增新台幣1542億元，創單月新高，金管會指出，原因在於民眾趕在農曆年節前交屋的季節性因素。

為抑制炒房歪風，行政院端出健全房市政策，央行、金管會等部會各自出招，央行更選在去年12月加碼第4波選擇性信用管制措施，不過據金管會統計顯示，截至2021年12月底，本國銀行購置住宅貸款餘額達8兆7624億元、建築貸款餘額達3兆1630億元，合計較11月底大增1542億元，創歷年單月新高。

經金管會向銀行瞭解，購置住宅貸款餘額在12月大增，是受民眾農曆年節前交屋潮的季節性因素影響，包括整批房貸交屋潮、整批分戶貸款新撥款金額增加，且下半年疫情緩解，六都12月買賣移轉棟數也較11月增加；建築貸款同樣受季節性因素影響，建商申請撥款進度在年底湧現較大的需求所致。

金管會官員指出，若從2021年以來房貸及建融年增率觀察，購置住宅貸款年增率已較2020年趨緩，建築貸款年增率也有明顯下降趨勢，顯示打炒房逐漸見效；官員強調，金管會房市管制措施有2大目的，第一是希望把資金配置到正確的方向、減少炒作亂象，第二是監管銀行授信資產品質。

金管會統計，12月底購置住宅貸款逾放金額降至73億元、建築貸款逾放金額降至29億元，皆因銀行打銷呆帳所致，房貸逾放比為0.08%、建融逾放比為0.09%。

另銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，俗稱銀行不動產放款天條，大部分銀行皆自行設定更嚴格的內部要求，一般多半設立28%為警戒線。

2021年12月底銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達12.53兆元，續創新高，存款總餘額及金融債券發售額為46.73兆元，依銀行法第72條之2比率設算平均值為26.82%，小幅上揚0.01個百分點。

不過若從個別銀行觀察，12月沒有任何一家銀行比率在29%以上，月減1家，介於28%至29%的銀行也從8家減少為7家。（編輯：潘羿菁）1110126