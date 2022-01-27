房市管制仍有空間 央行理事：3戶以上房貸成數宜更低

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中央銀行去年第4季理監事會決議祭出第4波選擇性信用管制，讓房市降溫，央行理事普遍認同必要時可以再推選擇性信用管制。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央銀行去年第4季理監事會決議祭出第4波選擇性信用管制，讓房市降溫，央行理事普遍認同必要時，可以再推選擇性信用管制，更有人建議，第3戶以上的房貸成數宜更低。

央行在110年12月16日理監事會推出第4波選擇性信用管制，將自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數一律降為4成，以進一步強化銀行管理信用資源，降低授信風險，避免資金流供囤房；此外，也調降購地貸款、餘屋貸款的最高成數。

中央銀行今天公布去年第4季理監事會議事錄，央行理事對於當前房市火熱的議題討論熱烈，也紛紛對如何平抑房市提出看法。

有位理事表示，在市場經濟下，如果要投資，應該以自有資金投入，因此第3戶以上的房貸成數宜更低。

也有理事認為，長期寬鬆貨幣政策對房價帶來的副作用愈來愈明顯，此時加強選擇性信用管制措施的力道方向正確；但他也說，儘管選擇性信用管制措施有其效果，仍是治標不治本的作法，如果無法針對寬鬆貨幣政策，房價問題難以根本解決。

另一位理事則認為，國內市場流動性充沛，導致選擇性信用管制措施成效有限，但不能因成效不大就不做，央行仍應繼續做。

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有理事分析，當前房市情況與2010年不同，2010年僅是投機炒作帶動房價上漲，這次情況更複雜且困難，還有包括實質面需求的拉抬；目前央行已針對8個特定都會地區的第2戶購屋貸款採取無寬限期的管制措施，如果未來房地產景氣持續熱絡，可以採行更多的針對性審慎措施。

有位理事表達意見，央行實施選擇性信用管制措施有些許成效，但房價問題不是單靠選擇性信用管制措施就能解決，仍須仰賴政府各部門通力合作，如興建社會住宅增加供給，或以增加稅負的手段多管齊下，才能對房市有較佳的調整與安排。（編輯：林淑媛）1110127