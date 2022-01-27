更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

房市管制仍有空間 央行理事：3戶以上房貸成數宜更低

2022/1/27 17:27（1/27 17:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央銀行去年第4季理監事會決議祭出第4波選擇性信用管制，讓房市降溫，央行理事普遍認同必要時可以再推選擇性信用管制。（中央社檔案照片）
中央銀行去年第4季理監事會決議祭出第4波選擇性信用管制，讓房市降溫，央行理事普遍認同必要時可以再推選擇性信用管制。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央銀行去年第4季理監事會決議祭出第4波選擇性信用管制，讓房市降溫，央行理事普遍認同必要時，可以再推選擇性信用管制，更有人建議，第3戶以上的房貸成數宜更低。

央行在110年12月16日理監事會推出第4波選擇性信用管制，將自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數一律降為4成，以進一步強化銀行管理信用資源，降低授信風險，避免資金流供囤房；此外，也調降購地貸款、餘屋貸款的最高成數。

中央銀行今天公布去年第4季理監事會議事錄，央行理事對於當前房市火熱的議題討論熱烈，也紛紛對如何平抑房市提出看法。

有位理事表示，在市場經濟下，如果要投資，應該以自有資金投入，因此第3戶以上的房貸成數宜更低。

也有理事認為，長期寬鬆貨幣政策對房價帶來的副作用愈來愈明顯，此時加強選擇性信用管制措施的力道方向正確；但他也說，儘管選擇性信用管制措施有其效果，仍是治標不治本的作法，如果無法針對寬鬆貨幣政策，房價問題難以根本解決。

另一位理事則認為，國內市場流動性充沛，導致選擇性信用管制措施成效有限，但不能因成效不大就不做，央行仍應繼續做。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

有理事分析，當前房市情況與2010年不同，2010年僅是投機炒作帶動房價上漲，這次情況更複雜且困難，還有包括實質面需求的拉抬；目前央行已針對8個特定都會地區的第2戶購屋貸款採取無寬限期的管制措施，如果未來房地產景氣持續熱絡，可以採行更多的針對性審慎措施。

有位理事表達意見，央行實施選擇性信用管制措施有些許成效，但房價問題不是單靠選擇性信用管制措施就能解決，仍須仰賴政府各部門通力合作，如興建社會住宅增加供給，或以增加稅負的手段多管齊下，才能對房市有較佳的調整與安排。（編輯：林淑媛）1110127

延伸閱讀
房市價量齊揚 12月房貸餘額暴增千億再寫歷史新高民眾看漲房價想趁早買 1月購買耐久財指標衝新高北台灣去年第4季房價續揚 北市今年挑戰每坪百萬打炒房效果發酵？ 10月房貸建築貸款餘額年增率雙降
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族