六都1月房屋買賣移轉2.4萬棟 近9年同期次高

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（中央社記者蔡芃敏台北7日電）六都今年1月房屋買賣移轉量2.4萬棟，表現「月減年平」，近9年同期次高表現。房仲分析，政府接連祭出打炒房政策，買方轉為猶豫，加上工作天數較少，致交易速度較去年12月緩減，但市況仍屬穩定。

六都今年1月房屋買賣移轉量為2萬4018棟，較去年12月減13.3%，年減0.1%。進一步觀察六都市表現，大台北地區房屋移轉數呈衰退，台北移轉數量2720棟，月減5.2%，年減8.4%，新北市為6202棟，月減10.6%，年增8.3%。

桃園移轉數為4346棟，月減13.6%，年增5.3%；台中買賣移轉棟數4671棟，衰退幅度達兩位數，月減18.1%、年減15.6%；台南為2235棟，月減6.1%，年增7.6%；高雄3844棟，較去年12月衰退19.9%，不過較去年同期成長6.3%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年底景氣熱絡，又有年底前交屋潮，墊高比較基期。今年1月接近農曆春節，致移轉量出現月減現象。

他說，今年1月工作天數與去年差不多，六都移轉棟數也較去年同期持平，為近9年來的同期次高紀錄，市況仍維持穩定。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，政府持續出手打房，買方轉為猶豫，且與賣方期待價格拉大。加上1月有元旦、春節假期，工作天減少的情況下，交易速度緩減。

她進一步指出，雖然1月買氣延續去年表現，不過今年仍有疫情、升息等不確定因素，加上官方對房市的管制態度仍嚴謹，預估今年房市「量持平、價緩漲」。（編輯：林興盟）1110207