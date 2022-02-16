更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲279點 重返18200點之上收復所有均線
首頁 / 產經
政府打炒房
新聞專題
政府打炒房2/114

估政府持續打炒房 賴正鎰：全台推案量年減2成

2022/2/16 13:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）鄉林董事長賴正鎰今天表示，去年全台推案量高達新台幣1.8兆元，預計受到政府短期將持續出手打炒房的影響，估全台今年推案量將減少約2成，量縮至1.45兆元，呈現「量縮、價微漲」格局。

鄉林集團今天舉辦媒體交流會，賴正鎰指出，面對房市快速飆漲，政府端出打炒房措施，不過游資充沛、通膨疑慮下，去年全台推案量高達1.8兆元。相比建商去年積極搶地、推案，今年受到政府持續打炒房影響，建商動向轉為平穩，預估推案量將減少約2成，全台推案量約1.45兆元，呈「量縮、價微漲」格局。

賴正鎰說，政府打炒房一波波，短期內似乎沒有縮手趨勢。不過，鋼筋、水泥、砂石、人工等營建成本全面走揚，去年平均漲勢逾3成，呼籲政府出手管控。

他進一步指出，由於土地價格高漲，建商僅剩3%利潤。支持政府穩房價，但盼政府不要一味「打房」，應該尊重市場機制，也呼籲政府應從地主等土地供給面著手，降低土地成本與房屋持有稅，「才可能將房價壓下來。」

鄉林今年在台推案量估將達108億元，若加上中國推案，兩岸總銷將逼近300億元。賴正鎰訂下今年五大戰略，第一點包括都更危老、合建購地並行，加強六都布局，第2，提升鄉林及涵碧樓服務品質。

第3，「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理。第4，投入「高端康養中心」產業，鎖定南京與成都的銀髮族族群，提供高端休閒度假養生服務。最後，今年兩岸總推案量目標300億元，獲利雙位數成長。

賴正鎰表示，受疫情影響，民眾無法出國，掀起國旅熱潮。涵碧樓營運未受疫情衝擊，訂房率極佳，台灣據點除日月潭之外，將加速拓點。（編輯：楊凱翔）1110216

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀