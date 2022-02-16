估政府持續打炒房 賴正鎰：全台推案量年減2成

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（中央社記者蔡芃敏台北16日電）鄉林董事長賴正鎰今天表示，去年全台推案量高達新台幣1.8兆元，預計受到政府短期將持續出手打炒房的影響，估全台今年推案量將減少約2成，量縮至1.45兆元，呈現「量縮、價微漲」格局。

鄉林集團今天舉辦媒體交流會，賴正鎰指出，面對房市快速飆漲，政府端出打炒房措施，不過游資充沛、通膨疑慮下，去年全台推案量高達1.8兆元。相比建商去年積極搶地、推案，今年受到政府持續打炒房影響，建商動向轉為平穩，預估推案量將減少約2成，全台推案量約1.45兆元，呈「量縮、價微漲」格局。

賴正鎰說，政府打炒房一波波，短期內似乎沒有縮手趨勢。不過，鋼筋、水泥、砂石、人工等營建成本全面走揚，去年平均漲勢逾3成，呼籲政府出手管控。

他進一步指出，由於土地價格高漲，建商僅剩3%利潤。支持政府穩房價，但盼政府不要一味「打房」，應該尊重市場機制，也呼籲政府應從地主等土地供給面著手，降低土地成本與房屋持有稅，「才可能將房價壓下來。」

鄉林今年在台推案量估將達108億元，若加上中國推案，兩岸總銷將逼近300億元。賴正鎰訂下今年五大戰略，第一點包括都更危老、合建購地並行，加強六都布局，第2，提升鄉林及涵碧樓服務品質。

第3，「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理。第4，投入「高端康養中心」產業，鎖定南京與成都的銀髮族族群，提供高端休閒度假養生服務。最後，今年兩岸總推案量目標300億元，獲利雙位數成長。

賴正鎰表示，受疫情影響，民眾無法出國，掀起國旅熱潮。涵碧樓營運未受疫情衝擊，訂房率極佳，台灣據點除日月潭之外，將加速拓點。（編輯：楊凱翔）1110216