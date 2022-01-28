打炒房見效？ 房仲元月交易月減近2成

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（中央社記者蔡芃敏台北28日電）受到春節將至，工作日減少，加上政府持續打炒房，讓民眾放緩購屋步調，永慶房屋今年1月交易量月減幅度達近2成，台灣房屋則較去年12月微幅成長2.3%。

永慶房屋今年1月全台交易量較去年12月減少19%，又以桃園量縮最明顯，月減26%。若與去年同期相比，全台交易量增加8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，因農曆春節將至，加上政府「打炒房」政策效應發酵，讓民眾購屋態度轉趨觀望，放緩看屋腳步，延後看屋、購屋時程，讓1月交易量較去年12月量縮近2成。

台灣房屋集團七大都會區今年1月交易量月增2.3%、年增6.3%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府持續打炒房，且股市封關失守萬八關卡，投資人資金規劃也受影響，部分買氣多少受到抑制。不過，有售屋規劃的屋主年前心態放軟，讓利換成交促成了1月交易小漲的趨勢。

中信房屋統計，1月交易量較去年同期成長3.8%。不過，受疫情升溫影響，各區域成交狀態分歧，以桃園和高雄交易量衝擊最大。中信房屋總經理張世宗表示，今年房市受疫情及經濟面的干擾依舊不輕，尤其在資金緊縮政策步調逐漸明朗後，房市成長動能恐將放緩。

展望後市，陳金萍認為，去年房市移轉棟數達34.8萬棟，創下8年新高。今年資金潮、台商回流、民間投資等利多不變，支撐房市動能。預計房市買氣年後可望逐步回籠，今年第1季房市仍可期待。

不過，他也說，今年升息恐怕是箭在弦上，加上政府調控房市政策是否再度升級，以及國內疫情後續發展也將影響房市表現，仍須密切觀察。（編輯：趙蔚蘭）1110128