1月新承做房貸大減百億終止連4升 央行：應與打炒房有關

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中央銀行23日公布1月5大銀行新承做房貸金額為688億元，月減逾百億元，官員分析應與打炒房政策有關。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天公布1月5大銀行新承做房貸金額為新台幣688.61億元，月減逾百億元，且終止連續4個月的上升態勢。央行官員分析，除了比較基期因素，新承做房貸金額下降應與打炒房政策發酵有關。

央行今天公布1月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為688.61億元，較去年12月大減141.6億元。

央行經研處副處長蔡惠美分析，去年12月是年前購屋旺季，也是交屋高峰，在高基期之下，今年1月的六都買賣移轉棟數因而月減13.35%；另一方面，央行去年12月17日祭出第4波選擇性信用管制，內政部也積極修法打炒房，「可能都是對市場有些作用」。

1月5大銀行新承做房貸利率則持續走揚至1.359%，月增0.004個百分點，蔡惠美解釋，去年10月央行找國銀開會，要求銀行落實授信風險差別訂價原則，從數據上也可看出，去年10月起，購屋貸款利率緩步回升。

1月5大銀行新承做房貸金額終止去年9月以來、連續4個月的上升態勢，媒體詢問，接下來新承做房貸是否會持續下降。蔡惠美回答，後續變化還要再觀察，但政府持續推出打炒房相關措施，相信對房市會有影響，購屋者也會注意到這些政策的效果。

央行統計的5大銀行新承做放款涵蓋4大類，包含購屋貸款、資本支出貸款、週轉金貸款及消費性貸款，1月5大銀行新承做放款合計加權平均利率為1.085%，較110年12月的1.184%下降0.099個百分點，且創下歷史新低，主因是利率較低的中央及地方政府借款增加，使週轉金貸款利率下降所致。

若不含國庫借款，1月5大銀行新承做放款加權平均利率為1.161%，較110年12月的1.208%下降0.047個百分點，仍創下歷史新低紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1110223